Más fácil es tener arma que mascota en EEUU

Por la forma en que las leyes están escritas en Estados Unidos, las armas son fáciles de obtener, más si se trata de un vendedor privado, según información difundida por CNN.



Conoce las cosas que son más difíciles que conseguir que un arma en esta lista comparativa:



1. Una licencia de conducción: Hay que enviar una prueba de identidad. Pasar exámenes escrito y de visión. Conducir un par de semanas con el permiso de aprendizaje. Luego pasar una prueba de conducción. Dependiendo del estado, exige cumplir todo eso para obtener la primera licencia de conducción. Además, en unos pocos estados, como Maryland, uno queda bajo un estado de prueba por unos meses antes de obtener la licencia.



Arma: No necesitas pasar una prueba de conocimientos o de aptitud. Usualmente no se requiere una licencia o un permiso para comprar un arma, a menos que vivas en uno de los 13 estados (y Washington DC) que te obligan a sacar una. Esto de un total de 50 estados que componen esta nación. Y no hay periodo de prueba después de comprarla.



2. Un pasaporte: Tienes que probar que eres ciudadano, enviar documentación y una foto y usualmente esperar alrededor de seis semanas para obtener tu primer pasaporte estadounidense.



Arma: Una tienda de armas revisa tu nombre en el sistema de antecedentes criminales del FBI, pones el dinero sobre el mostrador y el arma es tuya. Solo toma unos minutos. Si le compras a un vendedor particular, no necesitas someterte una revisión de antecedentes en la mayoría de estados.



3. Medicina para la gripe: Hay un límite sobre cuánto de la medicina para la gripe puedes comprar cada mes. Eso se debe a que el ingrediente activo en ese tipo de medicinas es la seudoefedrina. También es el ingrediente clave para producir metanfetaminas. Así que los federales quieren asegurarse que la medicina no es utilizada para algo más.



Arma: No hay una ley federal que limite la cantidad de armas que se compran.



4. Un divorcio: En algunos estados, hay que esperar a que termine el proceso de un divorcio es cuestión de seis meses.



Arma: Ya sea si la compras en línea o en persona, no hay periodos de espera para compra de arma, a menos de que vivas en los nueve estados (y Washington DC) que lo exijan. Pero incluso en esos casos, te impedirá tener el arma por no más de unos días.



5. Una mascota: En la mayoría de los casos, debes tener al menos 21 años, mostrar identificación y quizá mostrar proporcionar referencias personales. En algunos casos, la agencia de adopción podría hacer una revisión en tu casa antes de entregarte la mascota.



Arma: No se necesitan referencias personales. No hay visitas a la casa.