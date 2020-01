El Gobierno invita a los discapacitados a dialogar

El Ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, invitó a las personas con discapacidad a llevar adelante una reunión este jueves en horas de la mañana a fin de buscar solución a su demanda respecto a fuentes laborales, sin embargo, descarta nuevamente tratar la demanda central que es el pago de una renta solidaria.



"Efectivamente ha llegado la carta, pero aún no la hemos socializado con todos los compañeros, nos estamos reuniendo para poder analizar y hacer saber nuestra respuesta", comunicó a ANF Jorge Flores, dirigente de La Paz.



Sin embargo, en la misiva la autoridad de Estado vuelve a mencionar que en ese espacio de diálogo no se trataría el tema del pago de una renta mensual, ya que tal demanda es "inviable", sostiene la nota firmada por Trigoso.



"Respecto al tema de la renta solidaria, hago conocer que tal aspecto no está previsto para su discusión por ser inviable, como de manera repetida se ha manifestado. En consecuencia tampoco es posible tratar el tema de gastos reservados (…)", añadió.



La autoridad de Estado aseguró que se realiza la invitación en atención a un pedido emitido por la Central Obrera Boliviana y el Consejo Nacional por el Cambio (Conalcam) para que se logre un cercamiento entre las partes en conflicto.



"En atención a información recibida por esta cartera de Estado de que tanto la Central Obrera Boliviana (COB) como la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) han manifestado su predisposición para buscar un acercamiento entre ustedes y el Gobierno, teniendo como base de solución al conflicto que vienen sosteniendo, la discusión sobre empleo e inserción laboral de las personas con discapacidad, es que en representación del Gobierno tenga a bien invitar a ustedes a reunirnos el día de mañana", comunicó en la nota.



La invitación está hecha para las 8:30 de este jueves, en instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR).