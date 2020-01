Jaime compara los gastos reservados con el Fondioc

"Lo felicito que sea papá, pero como analista está muy mal", aseveró el expresidente Jaime Paz Zamora frente al análisis realizado por el vicepresidente Álvaro García Linera, por los 34 años de recuperación de la democracia en el país.



La exautoridad dijo que "me parece que no es correcto, me parece que es malicioso que usted hable de un comienzo de corruptos y hoy día una democracia de santos, una democracia de gente que se comporta de película, una democracia del pueblo. No está bien, no es correcto señor vicepresidente", en entrevista con "Que No Me Pierda".



Ayer García Linera habló de la democracia de baja intensidad, de los gobiernos de las minerías, respecto a la de alta intensidad, de los movimientos sociales. También criticó el maneja de gastos reservados, como parte de la "corrupción institucionalizada" y cuyos archivos debían ser "destruidos o incinerados".



"Quiero que sepa una cosa vicepresidente, todos los gastos reservados de estos gobiernos democráticos no llegan a lo que se perdió en el Fondioc y se lo digo no por usted, no por su esposa, que los quiero sino porque no es correcto que desinformemos a la población boliviana, eso no es democrático".



Acotó que "contra usted yo no tengo nada, yo estoy por el progreso del país" y ratificó que el Gobierno no puede hablar de lucha implacable contra la corrupción, mientras existan obras fantasma y recursos en las cuentas personales de dirigentes en el caso Fondo Indígena.



Concluyó señalando que "le dije a Evo que no se olvide, le mostré una botellita, una que tengo en casa con el primer líquido que salió en San Alberto X-9, campo descubierto en octubre de 1990, que descubrió Huamampama, donde luego apareció Margarita, Huacaya y ahora aparece Incahuasi, entonces le dije Evo, acá está, en esta botellita, el bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, el bono Dignidad y también Evo, acá está tu avión y tus helicópteros".