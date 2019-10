15 mineros atrapados en una mina de Colombia

Al menos, 15 personas quedaron atrapadas tras la inundación de dos minas de oro a orillas del río Cauca en el departamento de Caldas, Colombia, informa el diario El Tiempo, de ese país. Organismos de Socorro de Caldas y Risaralda realizan labores de rescate para sacarlos.



"Lo que nos dicen es que cerca de 15 a 18 personas estaban dentro de las minas. Ellos necesitan motobombas para sacar el agua, pero se fue la luz y no se dieron cuenta, entonces la mina se empezó a llenar de agua y colapsó", informó Ricardo Bernal, director de la Defensa Civil en Caldas.



Añadió que, al parecer, los mineros habrían fallecido "porque la mina quedó tapada por completo, pero no se ha confirmado nada".



Róbinson Felipe Tapasco, un minero que alcanzó a salir del lugar ante la emergencia, afirmó que un corte de luz provocó la inundación.



"De un momento a otro quitaron la luz. Nosotros trabajamos con motobombas a energía. Eso no dio tiempo. Se nos llenó la mina", relató.



El minero, que trabajaba a las afueras de la mina en el momento de la tragedia, añadió que "vi gente saliendo del hueco mareada, maluca, sin aire, nos confundimos con la situación y llamamos al patrón para que viniera".



Tragedia fue en tres pozos



Según un comunicado de la Agencia Nacional de Minería (ANM), "la tragedia sucedió en tres pozos verticales artesanales, los cuales tienen una profundidad aproximada de 28, 14.5 y 17 metros cada uno".



A su vez, el capitán Óscar Mejía, capitán de Bomberos delegado para Caldas, afirmó que adelantan los trabajos con motobombas y equipos especializados para detener la inundación. Asimismo, descartó que el rescate se pueda lograr en las próximas horas.



"Esto es un trabajo lento, dispendioso, y no podemos arriesgar las vidas de los socorristas. No sabemos cuánto se va a demorar, pero el agua ya bajó un metro y 40 centímetros", dijo Mejía.



En el sector de la tragedia, los organismos de socorro han tenido algunas dificultades para trabajar en el transcurso del día por la cantidad de personas, unas 200, que se han amontonado en los alrededores de donde se realiza el rescate, a orillas del río Cauca.



Los Policías que están en la zona trataron de apartar a la gente, pero hubo agresiones verbales de los familiares de los mineros hacia los uniformados.



En total, según la ANM, participan 5 cuerpos de Bomberos con un total de 25 hombres, además de la Defensa Civil, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.