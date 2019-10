¿Qué es lo que Potosí le pide al Gobierno?

El conflicto entre Potosí y el Gobierno cumple 12 días este viernes. Por el momento, el diálogo no se ha instalado entre ambos frentes y las movilizaciones sociales, con enfrentamientos este viernes con la Policía, parecen haberse fortalecido en vez de mermarse.



El paro indefinido con marchas y bloqueos fue convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que agrupa a una decena de organizaciones sociales del departamento de Potosí.



Los dirigentes han rechazado cualquier negociación en la que no participe el presidente Evo Morales.



Para entender las claves del conflicto, planteamos dos preguntas que responden la posición del Comcipo y la del Gobierno central:



¿Qué es lo que piden?



Comcipo ha presentado al Gobierno un pliego petitorio de 26 puntos

-algunos incumplidos desde 2010- en los que exigen la solución inmediata a problemas que aquejan a la ciudad de Potosí, sus provincias y el aparato productivo del departamento.



Nueve de los pedidos tienen que ver con el tema económico, cuatro con salud, cinco con caminos e infraestructura, tres con recursos hídricos y uno con distintos temas: transporte aéreo, educación, tierra, traslado del Comibol y preservación.



Esta es la lista completa:



1.- Complejo hidroeléctrico Río Yura Potosí.

2.- Planta hidroeléctrica Supay Chaca Río Pilcomayo.

3.- Hospital de segundo nivel en la zona San Cristóbal de la ciudad de Potosí.

4.- Hospital materno infantil en la ciudad de Potosí.

5.- Hospital de segundo nivel en (Llallagua), con dotación de ítems para los médicos y enfermeras.

6.- Construcción de un puente internacional en Villazón que cuente con todos los servicios de controles internacionales.

7.- Represa Ajnapa Tupiza.

8.- Establecimiento y reversión al municipio de todas las tierras enajenadas por usucapiones fraguadas por personas de la Alcaldía y otras autoridades de Tupiza.

9.- Conclusión camino carretero Incata-San Antonio.

10.- Construcción camino carretero Uyuni - Hito 60.

11.- Mejoramiento de la carretera con doble vía Potosí - Puente Méndez.

12.- Camino carretero Potosí Colquechaca - Capinota Cochabamba.

13.- Fábrica de vidrio.

14.- Fábrica de cal en Cayara.

15.- Planta recicladora de basura en la ciudad de Potosí.

16.- Energía eólica en el sudoeste potosino.

17.- Impulsar la reposición de la zona franca en Uyuni.

18.- Ítems para los médicos y enfermeras.

19.- Represa de agua en Puna.

20.- Exploración de yacimientos mineros y petróleo.

21.- Fábrica de cemento en Coroma.

22.- Aeropuerto internacional en Pampas de Lequezana de acuerdo con la Ley 4157.

23.- Preservación del Cerro Rico de Potosí.

24.- La no renuncia a la deuda histórica a ser considerada en el tratado de las aguas del Silala, que reivindica la plena soberanía de Bolivia de dichos manantiales.

25.- El traslado de la oficina central de la Comibol a la ciudad de Potosí, de acuerdo con la Constitución Política del Estado.

26.- Tema educativo: ítems para trabajadoras sociales y sicólogos en todas las unidades educativas de secundaria.



¿Qué respondió el Gobierno?



El vicepresidente Álvaro García Linera dijo este viernes que, de los 26 puntos planteados, sólo 12 son competencia del gobierno central y que en cinco de ellos hay avances, según señala un resumen de la agencia de noticias ANF.



En el caso de la petición del aeropuerto internacional en Lequezana, el Gobierno asegura que su construcción es inviable ya que se debería ampliar para que tenga los cuatro kilómetros de extensión y que para ello tendría que modificarse la vía férrea cercana, la carretera hacia Sucre y la planta de Karachipampa.



Sobre la petición de un hospital de segundo nivel, el vicepresidente aseguró que ya está el diseño final, el dinero está disponible y que sólo se está esperando la licitación del mismo.



Acerca de la preservación del Cerro Rico de Potosí, que ha sufrido derrumbes en su cima, García Linera dijo que ya está en ejecución el plan de "relleno seco" que ya se introdujo 23.000 metros cúbicos de colas de estaño para estabilizar los socavones.



Además, manifestó que se trabajará en financiar los ítems de salud que piden los dirigentes de Comcipo y delegó a la viceministra de salud, Carla Parada, que vea los currículos de médicos que estén dispuestos a ir a Potosí.



El diario estatal Cambio, en su edición del 7 de julio, aseguró que los otros "avances" en el pliego petitorio son: en el rubro económico, la inversión de 514 millones de dólares en proyectos hidroeléctricos, y en el área educativa la creación de ítems en computación para el nivel de bachillerato técnico.