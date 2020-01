Alivio en los trámites

Los ciudadanos bolivianos estamos acostumbrados a sufrir la indolencia de la burocracia estatal. La necesidad de obtener algún documento ha ocasionado que nuestro valioso tiempo de productividad se haya desperdiciado sin misericordia en filas interminables, en trámites que duran meses y hasta años, con el agravante de tener que soportar a funcionarios públicos descorteses y a tramitadores oportunistas. Menos mal que hay una promesa de simplificar parte de esa burocracia, la que concierne a los habitantes de la capital cruceña.

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra acaba de sancionar la Ley de Simplificación Administrativa de Trámites, la cual permitirá –una vez que entre en vigencia– que los vecinos encuentren respuestas adecuadas a sus requerimientos en un plazo no mayor a las 72 horas, y que sus trámites no demoren más de 90 días en ser aprobados. Las voces de alivio no se han hecho esperar, tomando en cuenta que, por ejemplo, innumerables personas han peregrinado durante años para tratar de poner en regla sus documentos de propiedad de bienes inmuebles en oficinas de Catastro. La norma regirá para todas las reparticiones del municipio.

Suponemos que no resultará nada sencillo reglamentar esta ley para que –en la práctica– logre erradicar ciertas trabas burocráticas que en la actualidad parecen insalvables. Se sabe de propietarios que no han podido regularizar sus papeles de propiedad porque existen discrepancias en las mediciones, pero no solo de sus terrenos, sino del barrio entero. Similares dramas viven los constructores, que no consiguen obtener aprobación de sus proyectos por diversos aspectos técnicos.



Otro alivio prometido comprende la incorporación de tecnologías digitales que permitirán al contribuyente hacer seguimiento a sus asuntos sin necesidad de apersonarse a oficinas públicas. Ojalá que en algún momento hasta el pago de impuestos y de patentes se pueda realizar a través de plataformas digitales, las cuales vienen sustituyendo a ritmo vertiginoso los métodos tradicionales de pago en todo el mundo.

Si esta ley municipal cumple con el objetivo de simplificar la vida de los vecinos, los demás niveles de la burocracia estatal deberían seguir el ejemplo. Bien sabemos que Bolivia es uno de los países más problemáticos a la hora de constituir empresas, pagar impuestos, operar en la legalidad y cumplir los más simples deberes ciudadanos. Bienvenida cualquier simplificación.