Game of Thrones se viene con todo, ¡Preparate!

La serie de fantasía "Game of Thrones", regresa este domingo con su sexta temporada tras haber mantenido en vilo durante meses a millones de espectadores que aún tratan de asimilar los sucesos que ocurrieron en el motín del Castillo Negro.



Este nuevo tramo de diez episodios, arranca con un capítulo titulado "La mujer roja" (The Red Woman), que fue emitido el pasado día 10 en el Teatro Chino de Hollywood durante el estreno en EEUU y que promete emociones fuertes relacionadas con el porvenir de personajes clave en la trama.



A ese pase, al que tuvieron acceso medios internacionales, acudieron Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) y Jonathan Pryce (the High Sparrow), entre otros.



La nueva entrega de la serie estrella de HBO, escrito por David Benioff y D.B. Weiss, toca todos los frentes abiertos al término de la quinta temporada, desde el conflicto entre los amotinados y Jon Snow, pasando por el sufrimiento de Daenerys en la tierra de Meereen y la humillación pública de Cersei en las calles de King"s Landing.



Además, los supervivientes de Westeros y Essos se reagrupan para avanzar, de forma inexorable, hacia sus respectivos destinos, mientras que algunos rostros familiares forman nuevas alianzas estratégicas ante la irrupción de nuevos personajes que amenazan el equilibro en los siete reinos.



El joven Isaac Hempstead Wright (Bran), de 17 años, vuelve a la serie tras su ausencia la pasada temporada y, según dijo en la alfombra roja de Hollywood, "lo que el público verá en el primer episodio solo es la punta del iceberg".



Se vienen cosas grandes



"Son cosas que serán recordadas como las más importantes ocurridas en la serie. Si pensamos en episodios del pasado como "The Red Wedding" o "Hardhome", sería como juntar todas esas emociones en una. Eso es lo que la gente puede esperar de esta sexta temporada.



"Game of Thrones", basada en las novelas de George R.R. Martin, se alzó el año pasado con 12 premios Emmy, una cifra récord que incluyó los galardones a mejor serie dramática, mejor actor de reparto en una serie dramática (Peter Dinklage) y mejor director (David Nutter), entre otros.



Parte del material en el que se basa la sexta temporada no se encuentra en los textos de Martin, conocidos como "A Song of Ice and Fire", aunque Benioff y Weiss, creadores de la serie, han tenido acceso a "The Winds of Winter", la próxima entrega que prepara el autor estadounidense, conocido por su parsimonia en su trabajo.



El último capítulo de la pasada temporada reunió a más de 8 millones de espectadores en EEUU, un salto cualitativo respecto a los 2,2 millones que registró la serie de media en su debut.



Por su parte, Martin apuntó en una conversación con la revista Entertainment Weekly que esa despedida, llegue cuando llegue, no tiene por qué suponer el adiós definitivo a esos personajes, y preguntado por un posible spin-off ("historia derivada"), contestó: "Desde luego no falta material".