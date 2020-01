El Brexit traerá a Bolivia un efecto contagio

El Reino Unido decidió retirarse de la Unión Europea luego de 43 años de permanencia. Las consecuencias de esta decisión comenzarán a cuantificarse con el correr de las semanas. Sin embargo, ¿qué se puede vislumbrar en este momento para Bolivia?.



Juan Carlos Rau, presidente del Colegio Nacional de Economistas, advierte que el país podrá sufrir un efecto contagio de la mano de los precios de las materias primas, particularmente del petróleo.



Además resalta que la valorización mayor que tendrá el dólar presionará a la moneda nacional.



José Alberti, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, advierte que los efectos que traerá el Brexit a Bolivia se sentirán por el lado comercial y en segundo lugar posiblemente en el tema de la cooperación.



“El dólar se ha hecho más fuerte ante la debilidad que ha mostrado la libra y el euro. A corto plazo no veo efectos, pero sí a mediano y a largo plazo puedan venir efectos, habrá que ir evaluando el comportamiento de la economía”, señaló Alberti.



Comercio entre Bolivia y el Reino Unido



Desde el Instituto Boliviano del Comercio Exterior (Ibce), ven que el comercio exterior y el flujo de inversiones entre Bolivia y el Reino Unido es limitado, el país mayormente exporta alimentos (nueces del Brasil) y minerales.



En 2015, Bolivia exportó $us 80 millones al Reino Unido, comparado con los $us 729 millones que exportó a la Unión Europea como bloque.



“Son en total 64 los productos que Bolivia le vende al Reino Unido, la mayoría tienen un arancel del 0%. ¿Qué puede pasar?, en determinado momento el Reino Unido dejará de aplicar la normativa europea, de momento sigue aplicándose y beneficiando a los exportadores bolivianos del Sistema de Preferencia Generalizada Plus”, señaló Juan Pablo Saucedo, asistente de gerencia técnica del Ibce.