Prohibirán que la gestión sirva de campaña por el Sí

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, señaló que los actos de gestión no podrán ser aprovechados por el presidente Evo Morales y otras autoridades del Gobierno para hacer campaña por el Sí a la reelección.



"El presidente también es un servidor público, por lo tanto, está previsto en la norma que no se pueden utilizar actos de gestión pública para efectos de campaña electoral", aseveró la autoridad, a tiempo de señalar que esos detalles se debaten en una de las reglamentaciones para el referendo.



Mañana se prevé que la Sala Plena de esa instancia apruebe el calendario que regirá para la consulta ciudadana sobre la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), además de tres reglamentos con prohibiciones y sanciones.



"Esperamos tener listo y aprobarlo mañana el calendario electoral, también estamos viendo el presupuesto y estamos afinando para su pronta aprobación los reglamentos, uno para la gestión del referendo, otro sobre campaña y propaganda; y tres para la difusión de encuestas electorales", agregó Exeni.



Explicó que no existe, por ahora, un monto del costo que deparará todo el proceso, aunque el ministro de Economía, Luis Arce, estimó que no supere los 140 millones de bolivianos de las elecciones generales de 2014.



"En el calendario se prevé una fase que es el empadronamiento masivo (...) Uno de los temas del reglamento es el de servidores públicos, el principio fundamental es que ningún servidor público pueda hacer campaña electoral en actos de gestión, en horarios laborales y usando recursos públicos", acotó el vocal.



Manifestó que en principio se verán las vulneraciones a denuncia, pero se analiza que luego pueda ser de oficio. Sin embargo, aclaró que la Ley de Régimen Electoral no prevé que se suspendan las entregas de obras antes del referendo.