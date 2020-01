García dice que Tuto 'habla cualquier tontera'

Tras llamarlo "badulaque" (persona informal y poco juiciosa), ahora el vicepresidente Álvaro García Linera considera que el ex presidente Jorge Tuto Quiroga "habla cualquier tontera" y está al servicio de intereses extranjeros y no de Bolivia.

Durante un acto público de entrega de conexiones de gas domiciliario, la segunda autoridad del país reiteró que el opositor "es un badulaque que habla cualquier tontera (...) Ayer como presidente quería entregar nuestro gas a Chile y no a Caranavi, no a Achacachi, no a Cobija, no a Trinidad, sino a los extranjeros".

Ayer el ex presidente tildó de "licenciado lustrabotas de Maduro" a la segunda autoridad del país, a tiempo de "agradecerle" y enfatizar que no logró el grado académico en la universidad. "impostor yo… ¿Eres tú licenciado?", dijo en conferencia de prensa.

García Linera sostuvo que "Tuto Quiroga badulaque provocador, que usa de punta de lanza y justifica las acciones intervencionistas de Estados Unidos en Venezuela". También sostuvo que "fue vicepresidente de un ex dictador y habla de dictadura", en referencia a las críticas que hace al Gobierno de Nicolás Maduro.

El pasado domingo la oposición venezolana realizó una consulta popular simbólica de rechazo a la Constituyente con la participación de más de 7 millones de personas. Quiroga considera una vergüenza que el Gobierno de Bolivia respalde la administración venezolana.