Agropecuarios no podrán pagar el doble aguinaldo

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, afirmó el miércoles que el sector agropecuario de Santa Cruz está en quiebra debido a la sequía y debido a los fenómenos climáticos no podrán pagar el doble aguinaldo.



"No estamos en condiciones de pagar doble aguinaldo eso es imposible. Hay productores que ahora no tienen condiciones ni siquiera para pagar sus deudas para seguir produciendo, pero para cancelar el segundo aguinaldo", afirmó Roda.



Añadió que hay productores que no podrán iniciar la siembra de la campaña de verano por que tienen deudas en las centrales de insumos.



"Recién ha llegado una posible ayuda, pero solo beneficia a productores que tienen hasta 30 hectáreas, pero hay una mayoría que tienen más de 30 hectáreas y no tienen recursos, ellos se quedarán sin producir por que no pueden conseguir más dinero para la campaña", señaló.