Deciden anular el primer semestre en San Simón

Una asamblea estudiantil decidió anular el primer semestre de clases en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba. La medida comprende a todas las carreras de esa casa de estudios y surge como protesta a la titularización de docentes sin examen de competencia.



Según un reporte de la radio Pío XII de esa ciudad, señala que durante esta jornada existirá una nueva asamblea para tomar nuevas determinaciones ante la negativa del Consejo Universitario de revisar su medida.



"Hemos aprobado la anulación del primer semestre de forma unánime, con la mayoría de los estudiantes movilizados. Vamos a bloquear, vamos a tomar medidas más radicales. De esta manera vamos a congelar los sueldos de los docentes que han trabajado por dos meses, han cobrado y no han trabajado", aseveró el dirigente Jhonny Romero.



Desde la Federación Universitaria Docente se sostiene que la medida responde a intereses políticos, según su representante, Juan Ríos, que aseguró que las demandas interpuestas fueron atendidas durante una última reunión con la Central Obrera Departamental (COD).



“Se ha alcazado las exigencias (de los estudiantes) pero ahora ellos cambian el discurso porque la acción de estos tipos no es académica, es política. No hay nada que les pueda satisfacer, si accedemos a tomar exámenes de competencia para los docentes, ellos seguramente pedirán tribunales nombrados por los estudiantes y será un conflicto de nunca acabar”, declaró el personero.