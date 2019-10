Proponen acortar tiempo para el cómputo electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) considera necesario modificar la ley 026, para acortar el tiempo necesario del cómputo de votos. La norma actualmente dispone siete días, plazo muy amplio porque da lugar a la desconfianza.



"Este es un tema que hace a la normativa electoral en el país, que sin duda, nosotros consideramos que debe modificarse. El plazo es de siete días y uno mira y se pregunta, por qué tanto tiempo y hay que entender que eso estaba fijado hace varios años", explicó a radio Fides la titular de esa instancia, Katia Uriona.



Sin embargo, la autoridad explicó que ese cambio no es factible para antes del referendo del 21 de febrero, fecha en la que los bolivianos acudirán a las urnas para votar por el "Sí" o "No" a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).



"Hemos hecho un seguimiento al recorrido que el material recorre, hemos trabajado, hemos invertido, para garantizar que el retorno de las actas sea en un tiempo pronto, lo más rápido posible", detalló sobre el trabajo que ahora se realiza.



Agregó que "no podemos comprometer un tiempo. Vamos a trabajar para tener la mayor celeridad porque pareciera que mientras más tiempo transcurre hay cierta desconfianza". Todas las actas deben ser revisadas de forma secuencial.



Filialmente, Uriona reiteró que "si los votos blancos y nulos fueran más que los válidos, el referendo quedaría sin efecto. Gana por simple mayoría la opción que tenga más votos", sin que exista una segunda vuelta.