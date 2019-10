Samuel postula a Reyes a la Gobernación de La Paz

La exdiputada Elizabeth Reyes es la candidata de Unidad Nacional (UN) para la Gobernación de La Paz. Samuel Doria Medina la presentó y dijo que le preocupó que en anteriores semanas se inscribiera como precandidata a una concejalía con Soberanía y Libertad (SOL.bo).



"Tuve un sentimiento de preocupación y para mi el principal problema era la falta de comunicación, hemos conversando, hemos visto que había solución. En este caso, Elizabeth no fue en contra de personas y reclamaba atención en ciertos temas", aseveró el jefe de Unidad Nacional.



Mientras, la candidata afirmó que al acercarse al alcalde de La Paz buscó consolidar la unidad para que exista una sola candidatura a la Gobernación. Aseguró que no hará guerra sucia y que priorizará las propuestas en el ámbito social.



"Voy a asegurar que los candidatos tengamos que hablar, hablar de temas que le interesa a la ciudadanía, los aspectos sociales. Yo tengo experiencia en eso, he logrado una Ley que posibilita a las mujeres no sufrir cáncer de mama", resaltó Reyes.



Doria Medino consideró que la administración departamental de La Paz "no es exclusiva para los indígenas" y aseguró que una mujer profesional logrará ganarle a Felipa Huanca del MAS y a Félix Patzi de la agrupación SOL.bo de Revilla.