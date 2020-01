Mira el paso de Matthew por EEUU, EN VIVO

El huracán Matthew avanzaba este viernes hacia el norte en paralelo a la costa del centro de Florida, donde sus vientos y lluvias han causado destrozos e inundaciones, aunque por ahora no han tenido el efecto catastrófico que se temía.



El ciclón, con vientos de categoría 3 (de una escala de 5), comenzó a azotar las zonas costeras de Georgia y Carolina del Sur con intensas lluvias y la población cruza los dedos para que no se produzca una marejada ciclónica.



Por ahora no hay víctimas mortales directas de Matthew en EEUU, aunque una mujer que sufrió un ataque cardiaco en Saint Lucie, a 114 millas (180 kilómetros) al norte de Miami, no pudo ser llevada a un hospital ni atendida por los servicios de emergencia debido a los efectos del ciclón y falleció, informaron las autoridades locales.



