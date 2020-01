Procesan al fiscal que dio información sobre Illanes

El Fiscal General del Estado inició un proceso contra Boris Flores, investigador del Ministerio Público que dio detalles a medios de comunicación sobre la investigación del asesinato de Rodolfo Illanes a manos de cooperativistas mineros.



"Es irresponsable ese fiscal, estamos manejando esto de manera profesional con 10 fiscales de esta comisión, estoy enviando a proceso hoy mismo a ese fiscal (Flores)", manifestó la autoridad en entrevista con el portal Urgentebo.



El aludido comentó a periodistas que "hay alrededor de una lista de 18 nombres que tienen órdenes de aprehensión. Les reitero, estamos realizando la investigación correspondiente, pero no se pueden dar los nombres porque la Policía e inteligencia los están buscando".



A criterio de Guerrero, no fue adecuado dar a conocer el número de personas sobre las cuáles pesan órdenes de aprehensión. Hasta la fecha, ocho mineros cooperativistas y un abogado fueron detenidos y acusados por la presunta comisión los delitos de asesinato, organización criminal, deterioro y destrucción de bienes del Estado, agrega el reporte.



Son cuatro investigadores destinados a indagar el deceso de dos de los cuatro mineros cooperativistas, mientras que 10 averiguan lo que sucedió con la muerte del viceministro. El proceso por el asesinato de Illanes avanza y los otros aún no dan con presuntos autores.