El ministro Luis Arce, catedrático ‘de lujo’ en la René Moreno

Una certificación docente inició el debate en las redes sociales de los docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Ubicaba a “Arce Catacora Luis Alberto” como catedrático de Econometría II en el primer semestre de 2017. “Debe ser docente invitado”, especulaba un docente, “es bueno que el ministro sea profesor, más allá de lo ideológico, tiene un CV muy bueno”. “Pero no viene a clases, ¿o es mentira”, increpaba otro docente. “Fue nombrado de acuerdo a normas y cumple con sus clases”, respondía el que elogiaba su currículum vitae.



Para conocer la realidad del debate se contactó a Leyla Mendieta, que explicó que sí, que el ministro de Economía y Finanzas Luis Arce Catacora es catedrático de la Gabriel gracias a una invitación del rector Saúl Rosas. Luego, a través de una llamada de EL DEBER a otro funcionario, aclaró que el hombre que dirige la economía del país da sus clases todos los sábados en la mañana, que él paga sus traslados de La Paz a Santa Cruz de la Sierra y que piensa dar algunos módulos de posgrado.

No hubo respuesta a si el ayudante de cátedra era el hijo del ministro, algo que produjo un acalorado debate en las redes de catedráticos.

Palabra oficial

Luego de buscar sin éxito la versión del rector Rosas, Oswaldo Ulloa, vicerrector de la Gabriel René Moreno, reconoció que Arce Catacora es catedrático de la casa de estudios superiores.

“Usted se preguntará cuál es la idea. De manera constante buscamos personalidades del medio local, nacional e internacional para invitar a dar cátedra. En este caso el invitado es el ministro de Economía y Finanzas, que nos ayuda a dar una mejor formación a nuestros estudiantes”, manifestó Ulloa.



Según el vicerrector, cuando Rosas le hizo la invitación a Arce, le explicó que por trabajo debía estar todos los viernes y sábados en Santa Cruz de la Sierra y que no tendría problema de dar la cátedra siempre y cuando pudiera hacerlo durante toda la mañana de sábado. Luego, Rosas se puso en contacto con el director de carrera y la invitación a Arce fue aprobada por los mecanismos internos de la universidad, tanto el Consejo de Economía y Finanzas como el Consejo Administrativo, en los que participan en cogobierno docentes y estudiantes.



“Es puntualísimo. Cumple como cualquier otro docente con sus horas y genera tal expectativa que otros alumnos que no están llevando su materia vienen a escucharlo con tal de compartir criterios con él. Todo se ha hecho de acuerdo a normativa”, explica Ulloa. No negó que el hijo del ministro da ayudantía en la materia, pero aclaró que los ayudantes de cátedra no reciben sueldo y siempre son designados por el catedrático como personal de confianza.



Luis Andia, docente y politólogo, admitió que la invitación a Arce Catacora generó revuelo en las redes sociales de los profesores y que la mayor discusión fue si siguieron los procedimientos o no. En los chats en catedráticos se insistía en que solo podría dar cátedra como invitado por un semestre.



Andia no ve ningún problema que el ministro dé cátedra. Considera que si tiene la formación y cumple con los requisitos, su cargo público no debería ser una limitante, sin importar su ideología. “Por algo es una universidad, debe ser plural”, acotó Andia.



De hecho, el único trabajo extra compatible con la función pública es la docencia universitaria. La única prohibición que establece la normativa es que sumados los dos salarios, el catedrático ministro pueda percibir un sueldo mayor que el del presidente del Estado.



Según explicó Ulloa, aún no se le ha pagado un solo peso a Arce Catacora, pese a que ya va dos meses dando clases todos los sábados. El ministro debe completar la documentación requerida para que se le pueda hacer el pago. El vicerrector aclara que Arce cumple con todos los requisitos para ser docente en una universidad pública, ya que de hecho dicta cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Cuando se le paguen los sueldos adeudados, la Gabriel René Moreno tomará la precaución de no sobrepasar el sueldo del presidente Morales.



Tampoco ve que haya un problema ético en invitar al hombre que define los presupuestos de las universidades a dar cátedra ni que funcionarios de Gobierno dicten clases cuando la Universidad Gabriel René Moreno ha sido invitada como garante de la elección judicial postergada para diciembre. Confían en que su delegado es probo.

Docente ‘de lujo’

Juana Borja, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Gabriel René Moreno, considera a Arce como un catedrático de lujo. Explicó que se lo invitó para tener un docente que les dé información actualizada y real, no teórica, a los estudiantes de Econometría II. Señaló que, clase tras clase, Arce Catacora presenta modelos de predicción económica basados en datos reales y actualizados, que permite a los alumnos predecir con mayor exactitud el comportamiento de la economía.



Borja añadió que como facultad se ha querido aprovechar la experiencia del ministro en favor de los alumnos y que Econometría II es una de las materias más fuertes del área de Finanzas.



Borja explicó luego que no es raro que en la Gabriel haya personalidades dictando cátedra, que hay una resolución del Ilustre Consejo Universitario que ampara esta práctica y que en el pasado ha habido incluso obispos de la Iglesia católica dictando materias de ética o de historia, que en otras ocasiones se recurrió a altos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos o de la Contraloría General del Estado para dictar materias muy especializadas. Esta resolución también permite que el artista Tito Kuramotto tenga una cátedra libre en la carrera de Arte.



Ulloa no descartó que el ministro Arce dicte algunos módulos en el área de posgrado. “Imagínese, no estamos trayendo a un novato ni a un improvisado. Estamos trayendo a una persona que es invitada por universidades internacionales para explicar el modelo económico boliviano”, agregó Ulloa.