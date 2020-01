Brasil duda comer su propia carne

El escándalo por la carne adulterada en Brasil, que estalló el anterior viernes y sobre el que no acaban las repercusiones, fue descubierta tras una investigación policial de dos años y amenaza con pérdidas que pueden alcanzar $us 1.500 millones. El caso, en que inspectores sanitarios supuestamente recibían sobornos de los frigoríficos para autorizar la venta de alimentos no aptos para el consumo, desató las alarmas fuera de Brasil y puede asestar un duro golpe al país, sumido desde hace más de dos años en la peor recesión de su historia.



El caso que mezcla corrupción y salud pública agita nuevamente a la sociedad brasileña, que no tiene tregua desde que comenzó el derrumbe del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff (2011-2016), sustituida el año pasado por Temer tras perder su cargo por adulterar las cuentas públicas.

El mayor problema, sin embargo, está en el mercado interno, dado que los brasileños consumen el 80% de la carne que se produce en el país y, según una encuesta de la cadena Globo, el 65% está dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios y dejar el churrasco de lado mientras se aclara la situación, según publicó AFP.



Para entender la magnitud del tema, basta con decir que las exportaciones brasileñas de carne de pollo superaron en 2016 los $us 5.900 millones. Los diez principales compradores fueron Arabia Saudita, China, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Corea del Sur, Kuwait, Egipto y Venezuela, según datos del Ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior (MDIC).



En el caso de la carne bovina, las ventas sumaron $us 4.300 millones, destinadas principalmente a Hong Kong, China, Egipto, Rusia, Irán, Chile, Italia, Holanda, Venezuela y Arabia Saudita.

La crisis por la carne se produce en momentos en que el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea (UE) buscan acelerar un acuerdo de libre comercio, en el cual los países sudamericanos reclaman mayores cuotas de entrada para sus productos cárnicos.

Cierre de mercados

Pero los esfuerzos del Gobierno brasileño no impidieron que China, Hong Kong y Chile -que juntos representaron el 40% de las exportaciones de carne roja en 2016- cerraran sus mercados. La Unión Europea (UE), Suiza, Japón, México y Sudáfrica vedaron la entrada a productos procedentes de frigoríficos brasileños bajo sospecha.



El último en sumarse a la lista fue Panamá, donde las autoridades ordenaron retirar de los supermercados los productos cárnicos importados de Brasil. Otros países, como Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina y Arabia Saudita -principal comprador de carne de pollo brasileña- aumentaron sus controles.



El Ministerio de Comercio Exterior informó que las exportaciones de carne bovina, porcina y aviar cayeron de 60,5 millones de dólares del lunes a apenas 74.000 dólares el martes. El promedio diario hasta el estallido del escándalo era de 63 millones.

El cierre de los mercados extranjeros puede hacer perder millones al país sudamericano cada año.

Hay riesgo de sanciones

"Nos va a tomar de tres a cinco años recuperar los mercados", declaró esta semana ante el Senado el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, citado por Canal Rural. Brasilia también pidió ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) evitar restricciones "arbitrarias" contra sus exportaciones.

Según el ministro de Agricultura, el país puede perder hasta $us 1.500 millones en exportaciones anuales. La industria de la carne genera 6,7 millones de empleos, además de involucrar a más de 300.000 familias en el campo. Pese a eso, China y Chile decidieron abrir nuevamente sus mercados para la carne brasileña, aunque mantienen el veto a 21 frigoríficos observados