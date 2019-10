Apple lanza su servicio de música por streaming

El gigante Apple presentó este lunes un nuevo servicio de música en línea que incluye una red social donde los artistas podrán compartir información con sus fans, con la esperanza de convertirse en rival del mercado de Spotify, Pandora o Deezer.



El nuevo servicio Apple Music será "un próximo capítulo en la música" y "cambiará para siempre la manera en que experimentamos la música", anunció el jefe ejecutivo Tim Cook durante su conferencia anual para desarrolladores (WWDC), organizada en San Francisco por el grupo de la manzana.



Apple Music estará disponible para los usuarios de iPhones y iPads a partir del 30 de junio en 100 países. Pero, para más adelante, está previsto el lanzamiento de una versión compatible con Android, el sistema operativo móvil del rival Google.



El servicio cuenta con un sistema de escucha de música a demanda en directo en internet (streaming), una radio en línea 24 horas, Beats 1 (audífonos), y una plataforma social, Connect, en la que los artistas podrán compartir fotos, videos, letras de sus canciones o hasta nuevos títulos con sus fans que, a su vez, ellos podrán compartir y comentar.



Subir el nivel



Al principio, el servicio tendrá acceso gratuito, pero luego de los tres meses de prueba costará 9,99 dólares por mes, con un plan familiar de 14,99 dólares para hasta seis personas.



"El arraigo de Apple en el sector de la música digital y su pasado pionero en las tecnologías revolucionarias hace que el grupo sea un candidato natural para hacer que la música en streaming suba de nivel", comentó Paul Verna, analista de eMarketer.



El analista reconoce sin embargo que "Apple enfrenta fuertes vientos en contra en este sector, con Pandora y Spotify, que están bien establecidos, y otros poderosos actores como Google, especialmente con su el portal de videos YouTube, muy utilizado por los internautas para escuchar música en línea.



Spotify, el rival a vencer



Apple domina el mercado de la distribución y compra de música en internet gracias a su boutique iTunes. Pero los consumidores optan cada vez por streaming, y en este caso el peso pesado es el sueco Spotify, con 60 millones de usuarios, incluidos 15 millones que usan la versión paga.



Apple ya había hecho un intento de ofrecer música en línea gratuita cuando en 2013 lanzó iTunes Radio, pero no logró mucho éxito en el mercado: capta sólo el 5% del tiempo de escucha de música en línea en Estados Unidos, según la empresa de investigación especializada MusicWatch.



Debido a las ganas de crecer en este mercado, Apple invirtió 3.000 millones de dólares, es decir la mayor adquisición de su historia, para comprar Beats, la empresa del rapero Dr Dre y el productor Jimmy Iovine.



"Apple llega tarde en la música en streaming, en parte debido al rechazo de Steve Jobs a creer que los servicios de música por suscripción no podrían funcionar jamás", dijo James McQuivey, un analista de Forrester.



De todas formas, el analista estima que Apple podría alcanzar a Spotify en menos de un año en términos de suscriptores pagos. "No porque su servicio sea mejor, sino porque puede integrar su nuevo servicio de música a los cientos de millones de aparatos que ya le gustan a los usuarios fieles de Apple".



"Yo no estoy realmente preocupado", dijo sin embargo Gustav Söderström, director de productos de Spotify, interrogado en junio por el periódico sueco Dagens Nyheter acerca de los planes del grupo estadounidense.



Apple Pay



Apple anunció también la incursión de Apple Pay en nuevos mercados. El sistema, que hasta ahora solo funciona en Estados Unidos, llegará a Reino Unido el mes próximo.



La empresa dio también un anticipo de las actualizaciones de sus sistemas operativos para Mac (OS X), sus celulares inteligentes (iOS9), y su nuevo reloj Apple Watch. También prevé la posibilidad de dividir la pantalla de las tabletas iPad para hacer dos cosas a la vez.



Apple superó el umbral de de 100.000 millones de descargas de su tienda en línea AppStore y retribuyó 30.000 millones de dólares a los desarrolladores.