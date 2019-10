La gente pide que Percy priorice seguridad y salud

El 73% de los personas encuestadas en el municipio cruceño, uno de los más poblados e importantes del país, cree que la prioridad del alcalde reelecto Percy Fernández Áñez debe ser la seguridad ciudadana, según los resultados del estudio de opinión elaborado por la empresa Captura Consulting para el diario EL?DEBER.



El alcalde Fernández Áñez, que a sus 76 años asumió por sexta vez el cargo, a la cabeza de un proyecto político local, prometió, a través del jefe de campaña, entre otros temas, recursos y acciones en el tema de seguridad ciudadana.



De hecho, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, presentó este tema entre los 10 puntales de su gestión.



“Colocaremos en los barrios cámaras con un sistema de monitoreo y de alerta ciudadana. Esta fue una de las principales promesas de la campaña y es una de nuestras principales metas”, declaró Sosa.



La seguridad ciudadana es, sin duda, el tema número uno en el orden de preocupaciones de la gente, ya que los hechos delincuenciales cada vez son más frecuentes y más violentos, incluso la situación ha motivado que el Gobierno nacional envíe mayor número de efectivos, y por parte del gobierno departamental, dotación de motorizados y logística para la Policía.



Esa preferencia se acentúa entre las personas de condición económica y social baja con un 76,8%, seguido por la clase media (67%). En todos los casos, tanto los hombres como las mujeres reflejan la misma preocupación por este tema con más del 70%.



La situación se repite cuando se analiza el tema por edades, es decir, tanto los jóvenes (76,9%) como los adultos (71,2%) consideran prioritario abordar la seguridad ciudadana en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.



Salud mejora, falta personal

Más de la mitad de la población (56%) considera que el sistema público de salud en Santa Criz sigue igual. La cifra aumenta si hablamos de la gente de condición económica y social baja (60%).



Esta situación coincide con la tendencia de la población a ubicar a la salud en segundo lugar entre las prioridades que debería tener el alcalde Percy Fernández.



Para la jefa de pediatría del Oncológico, Yolanda Erns, en el área de salud pública se ha avanzado, pero hay mucho por mejorar.



“No podemos decir que no hemos mejorado, en el tercer nivel ha habido grandes mejoras. En el hospital donde trabajo, por ejemplo, los niños y adultos reciben sangre gratis y eso lo financia la Gobernación”, afirmó.

No obstante, cree que el problema sin resolver es la falta de ítems.



La especialista afirma que se necesitan más médicos especialistas en diferentes campos de la medicina, así como en el área tecnológica y en laboratorio, ya que se cuenta con laboratorios, pero estos no pueden atender 24 horas porque falta personal. También se precisan más camas e infraestructura, pero de nada sirve ampliar, si esto no viene aparejado de recursos humanos.



En tanto, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Raúl Hevia, destaca la inversión del gobierno municipal en salud, entre otros, la construcción de cuatro hospitales modernos de segundo nivel con equipamiento y laboratorios en los distritos más poblados. Estos centros han permitido descongestionar los hospitales de tercer nivel y realizar estudios médicos gratis.



A priorizar educación

La educación es otro de los temas que la gente identifica como fundamental en la gestión de Fernández.



Al respecto, desde la comuna se informó que se ha construido más de 80 módulos educativos en diferentes distritos, los mismos que cuentan con amplias aulas, modernos laboratorios y canchas polifuncionales.

A pesar de esos avances, según la encuesta 50 de cada 100 ciudadanos en Santa Cruz consideran que la educación todavía tiene que ser una de las tres prioridades de la nueva gestión municipal.



El presupuesto del gobierno municipal para 2015 asignado a la capital asciende a Bs 3.132 millones y su distribución prioriza las obras en las áreas de salud y educación. Este documento fue aprobado por el Concejo Municipal el 28 de agosto de 2014 por mayoría de votos, cuando el legislativo estaba presidido por Desireé Bravo.



Transporte y mercados

Seis de cada 100 ciudadanos no creen que la nueva gestión municipal pueda poner orden en los mercados, mientras que en el caso del transporte también hay dudas sobre el resultado que se pueda obtener con el plan que han iniciado con el control de los minibuses.

Recordemos que el nuevo director de Tráfico y Transporte, Alberto Moreira, inició un plan que prohíbe el ingreso al primer anillo de minibuses.



Según Sosa, no se bajará la guardia en el tema del transporte y se gestionará una ley para seguir ordenando a los minibuses, trufis y líneas de micros en la ciudad.



“Mejorar el transporte público a través del diálogo entre usuarios y transportistas será nuestra prioridad”, indicó.



También prometió orden y mejor servicio en los mercados. “Trabajaremos en la ejecución de paseos comerciales y en la redefinición de la política de mercados distritales con la ayuda de expertos”, señaló.



En el caso de los mercados, los ciudadanos de condición socioeconómica media (70,4%) son los más pesimistas en que se dé una solución