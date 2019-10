Cinco sujetos atracaron a periodista por su celular

Sucedió el domingo a las 03.00 de la madrugada. Cerca de siete sujetos atracaron brutalmente al periodista Christian Sailer. Le robaron su celular y algo de dinero a cuadras de su casa, en ciudad Satélite de la urbe alteña.



"Él llegó a las 03.15 a mi casa, estaba ensangrentado y muy golpeado, por eso inmediatamente lo socorrimos. Me contó que eran cinco personas y como él es alto, se colgaron encima de él y lo hicieron caer, lo patearon en el suelo y perdió el conocimiento, luego se despertó y se vino a casa", contó a EL DEBER Ángela Machicado, la esposa del comunicador.



Conoce más: Periodista atracado está en terapia intensiva



La mujer informó que el profesional está internado en el Hospital Obrero de la ciudad de La Paz, donde fue intervenido quirúrgicamente. "Solo llevaba su celular y dinero, que no sabemos cuánto era. Ayer presentamos la denuncia y tenemos que ir ahora a la Fiscalía para que se haga el peritaje", agregó.



Machicado explicó que "de un tiempo a esta parte han habido muchos robos, antes era la zona tranquila, pero ahora se ha vuelto más peligrosa. Ahora mi esposo está en coma, estamos esperando que en cinco días desinflame su cerebro para ver cómo quedó"



Lea también: Amalia pide "protección" a la Corte Internacional



La familia tiene dos hijos, uno de 9 y otro de 10 años. Por el momento el seguro se hace cargo de los costos médicos, pero no se sabe si se cubrirá la totalidad del tratamiento. Fue asfixiado y los golpes en la cabeza ocasionaron la inflamación.