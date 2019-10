La noche se vistió de gala en los Patujú de Bronce

Orgullo y agradecimiento es lo que los Personajes del Año 2014 mostraron ante el galardón otorgado por el Diario Mayor, EL DEBER.



Una gran cantidad de personas acompañaron y asistieron a la premiación del Patujú de Bronce, donde la noche se vistió de gala

para recibir a cada uno de los Personajes.



Alrededor de las 20:20 de la noche se dio comienzo al evento organizado por EL DEBER, con las palabras de bienvenida del Jefe de Redacción, Tuffí Aré Vázquez, quien agradeció la presencia de los invitados de honor y reconoció su gran trabajo en todo este transcurso.



En la decimoséptima versión de este premio, que nació para reconocer el trabajo de hombre y mujeres que se constituyen en un ejemplo para el país y el mundo, los galardonados agradecieron el reconocimiento otorgado:



,

La editora de Sociales Paola Justiniano galardonó a la chef Elba Rodríguez. #PatujúdeBronce2014 pic.twitter.com/b4a1LV4r5O— EL DEBER (@diarioeldeber) diciembre 16, 2014 n



"Estoy muy emocionada, cuando me llamaron de EL DEBER para decirme que iba a recibir el premio no lo podía creer. El hecho de enterarme desde allá que Bolivia va creciendo me hace muy feliz", expresó la chef Elba Rodríguez.



Premiada por la sección de Sociales y Escenas, Elba recordó las palabras del presidente de Uruguay. "Como dice Pepe Mujica tenemos que hacer la patria grande y unirnos porque la unión hace la fuerza. Les agradezco mucho a todos", declaró la chef premiada por .



Un equipo de periodistas de EL DEBER viajó a Uruguay, para premiar a su primer mandatario, José "Pepe" Mujica, quien fue reconocido por el área de Mundo. "Para mí es un honor porque siento que esta entrega viene del pueblo boliviano", expresó el mandatario a través de un video proyectado durante la ceremonia.



,

El tercer reconocimiento fue a José Antonio Prado en nombre del colectivo Revolución Jigote #PatujúdeBronce2014 pic.twitter.com/QB2cD4ZLxf diciembre 16, 2014 n



“Yo estoy en representación de todo un equipo de trabajo. Gracias por acompañarme en este tiempo y hacer la diferencia”, dijo José Antonio Prado, representante de Revolución Jigote y premiado por el área de Santa Cruz.



Eduardo "Happy" Peredo, afamado deportista, fue elegido por el área de Deportes. "Me siento muy honrado y agradecido con todos los de EL DEBER", indicó.



"Siempre he sentido que Bolivia está en mí, siempre quise dar lo que recibí. Un trabajo muy difícil el de la capacitación, pero el más lindo que he podido hacer en mi vida", manifestó la pianista Ana María Vera, reconocida por el área de Cultura.,

La médica Nancy Kasai agradece por recibir el galardón de EL DEBER #PatujúdeBronce2014 pic.twitter.com/KiQDZ7H5Zl— EL DEBER (@diarioeldeber) diciembre 16, 2014 n

El médico cardiólogo Franz Freudenthal recibió el galardón #PatujúdeBronce2014 Su invento cruzó fronteras. pic.twitter.com/95qpTBNzFG diciembre 16, 2014 n

Recibió el #PatujúdeBronce2014 Antonio Ceccato y Marisa Galiazzo representantes del Hogar de Dios. pic.twitter.com/IkUHmr9cfa— EL DEBER (@diarioeldeber) diciembre 16, 2014 n