Erdogan pide a turcos resistir el golpe militar

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, hizo hoy un llamamiento al pueblo turco a resistir el intento de golpe militar de esta noche, perpetrado en su opinión por un pequeño grupo de militares.



"Insto a nuestra gente, a todo el mundo, a que llene las plazas del país para darle (al ejército) la respuesta necesaria", manifestó Erdogan en declaraciones por teléfono a la emisora CNNTürk.



"Este golpe de Estado nunca tendrá éxito. Tarde o temprano será eliminado. Voy a volver a Ankara", agregó el presidente, quien se encuentra de vacaciones fuera de la capital turca.



"Este evento hoy es desafortunadamente un intento de golpe de Estado, perpetrado por un pequeño grupo dentro del ejército. Lo ha hecho por la estructura paralela que conocemos dentro del Estado", dijo el presidente.



"Van a recibir la respuesta de la nación y van a pagar un alto precio por actuar contra la nación. No les vamos a ceder el campo.



"Pronto vamos a eliminar esto", aseguró Erdogan, cuyo país es un miembro clave de la OTAN.



"Yo soy el comandante en jefe. Sin mi información el ejército no puede hacer nada. He oído que el jefe de Estado Mayor está detenido.

Sin embargo, no sé hasta qué punto esto es verdad", reconoció el presidente.,