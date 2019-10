5 vinos de Tarija que no te puedes perder

Este viernes es el Día Nacional del Vino y para que no te quedes sin festejar te presentamos algunos de los mejores vinos de Tarija para que te animes a probarlos y compruebes, que desde 50 bolivianos, puedes disfrutar de una bebida de alta gama.



El enólogo Iván Bluske recomienda, en general, probar la variedad Tanat que es un vino equilibrado y más aromático. "Los valles de Tarija son un hábitat idóneo para el cultivo de esta cepa por su altura y radiación solar", indica el experto y añade que los Tanat tarijeños ocupan el segundo lugar del mundo por su calidad, superados solo por los de Uruguay.



Mira esta lista con 5 vinos, entre 50 y 200 bolivianos aproximadamente, que deberías probar:



1. Juan Cruz de Aranjuez. Obtuvo la primera Gran Medalla de Oro para Bolivia, en el concurso “Tannat al Mundo”, que se realizó en Uruguay el 2013. Cuesta aproximadamente entre 180 - 200 bolivianos.



2. Tanat de Aranjuez. Es un excelente vino para disfrutar de la variedad de esa cepa. Su precio es 70 bolivianos.



3. Syrah de Kolberg. De color rojo profundo, cuerpo intenso y aroma afrutado, es un vino muy sabroso. Tiene un valor aproximado de 60 bolivianos.



4. Trivarietal de Campos de Solana. Es un vino compuesto por uvas Tanat, Malbec y Cabernet Sauvignon. Por un valor de aproximadamente 110 bolivianos, puedes disfrutar de un vino reconocido en varias instancias internacionales.



5. Reserva Chardonnay 2015 de La Concepción. Es un vino blanco ideal para combinar con pescados, pollo grillado o queso brie. Tiene un costo de 75 bolivianos.



¿Como degustarlos mejor?



Lo ideal es disfrutar los vinos tintos con carnes y quesos mientras que los blancos van bien con pescados, ensaladas y ciertos tipos de queso. Acompañan muy bien los frutos secos y diferentes tipos de pan.



También es importante que prestes atención a la temperatura, ya que es la clave para disfrutar el sabor del vino. Los tintos suelen servirse entre 16 y 18 grados y los blancos un poco más fríos. ¡No introduzcas nunca un cubo de hielo en el vino!



Otra de las claves es beber en copa y no es un capricho: te ayuda a sentir mejor el sabor y los aromas. Si vas a probar diferentes tipos de vinos es mejor que cambies de copa con cada uno.



¡Con moderación! ‘Lo bueno, si es poco es dos veces bueno’ dice un refrán. Si quieres disfrutar del sabor consume con moderación y no conduzcas.