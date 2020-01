Panamá Papers: amplían investigación sobre Macri

El juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas que implican ampliar la investigación sobre el presidente Mauricio Macri, en el marco del caso por sociedades off shore vinculadas con el jefe de Estado.



El magistrado solicitó que se le envíen copias certificadas de los legajos que la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene sobre cinco sociedades relacionadas con Macri, entre ellas Socma Americana SA y Macri Investment Group, desde 1985 a 2007.



Además, pidió a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada patrimonial 2015 del Presidente y a la Justicia civil las de su padre Franco, entre 1998 y 2005, informaron fuentes judiciales.



El pedido se hizo en el marco de una ampliación de la investigación en la causa abierta tras la revelación de la investigación llamada Panamá Papers, en torno a una empresa off shore llamada Fleg Trading Ltd., registrada en Bahamas, en la que Macri figuró como director y habría funcionado desde 1998 y 2009.



A pedido del fiscal federal Federico Delgado, el juez ordenó las nuevas pruebas que apuntan a las sociedades Socma Americana SA, Macri Investment Group, Grumafra SA, Global Collection Services y MTC Investment.



En tanto, a la Unidad de Información Financiera (UIF) se le requirió que informe para saber si hubo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidas a Fleg Trading LTD y también sobre Kagemusha, otra off shore investigada.



En particular, Casanello pidió a la UIF que rastree reportes que pudieron ser emitidos en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido.

En ese pedido incluyó además a otras sociedades hasta ahora no investigadas: Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.