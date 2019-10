'Rogue One: Star Wars' estrena nuevo adelanto

"Que la Fuerza nos acompañe", dice Jyn Erso (la nueva heroína de la saga), al finalizar el nuevo adelanto de "Rogue One", poniendo en claro que esto es Star Wars y que lo que se viene es grande.



Este viernes fue un buen día para los "warsies", como se conoce a los fanáticos de la saga galáctica. Los productores mostraron el primer poster oficial de la nueva película "Rogue One: Una historia de Star Wars" y un video de detrás de cámaras que además incluye escenas de la cinta.

,

Nuevo póster de Rogue One: Una Historia de Star Wars, que se acaba de revelar en Star Wars Celebration Europa. pic.twitter.com/pjd3gQdxNr— Star Wars (@StarWarsLATAM) 15 de julio de 2016 n

"Rogue One: Una historia de Star Wars tiene lugar antes de los hechos de "Star Wars: Episodio IV"-, y cuenta la historia de los héroes que robaron los planos de la Estrella de la Muerte para la Alianza Rebelde.



Es estelarizada por Felicity Jones (en el papel de Jyn Erso), Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed y Forest Whitaker, bajo la dirección de Gareth Edwards.



Por otro lado, el episodio VIII, continuación de "The Force Awakens", la última entrega de la saga, dirigida por Rian Johnson, acaba de finalizar su rodaje y se estrenara en diciembre de 2017.



Y si te lo estás preguntando. No, Darth Vader no aparece en este avance, lo que no le quita lo espectacular. Míralo subtitulado en la parte de arriba de la nota.