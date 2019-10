EL DEBER premia hoy a los Personajes del Año 2014 con el Patujú de Bronce

El matutino EL DEBER se vestirá de gala hoy para distinguir a los Personajes del Año 2014.



Un científico, una pianista, un automovilista, un empresario, un mandatario sudamericano, una médica, una chef, un movimiento ciudadano y un hogar de niños serán los galardonados de la decimoséptima versión de este premio, que nació para reconocer el trabajo de hombres y mujeres que se constituyen en un ejemplo para el país y el mundo. Habrá mención para el comunicador P. Eduardo Pérez.

Al evento, que se iniciará a las 20:00, han sido invitadas 150 personas.



El salón Pedro y Rosa lucirá una decoración acorde con la estatuilla de bronce que entrega de forma anual EL DEBER: la flor del patujú.



Detalles del acto

El grupo de cuerdas Zípoli amenizará el acto, mientras que Catering Cocinova se encargará de ponerle el sabor a la noche con bocaditos de comidas típicas, como majao, picante de pollo, queperí y chicharrón de pollo, informó Cecilia Cossío, de la empresa ASR Gestión de Marcas y Eventos, responsable de la organización.



Durante la ceremonia, en dos pantallas gigantes se proyectará un minidocumental de cada uno de los Personajes del Año 2014, trabajo realizado por El Viento Producciones.



Dos de los galardonados están siendo traídos del exterior. Elba Rodríguez, de Argentina, y Ana-María Vera, de Londres. Mientras que Nancy Kasai llegará de Sucre y el doctor Frank Freudenthal, de La Paz. Días atrás, el director ejecutivo de EL DEBER, Pedro Rivero Jordán, entregó el Patujú de Bronce al presidente José Mujica en su país. Las imágenes de este momento serán difundidas en la gala





Estas son las personas e instituciones seleccionadas por la redacción de este matutino para recibir el premio; dos llegarán del exterior



Nancy Kasai

Médica

área: país



La primera médica de pollera

La vida de Nancy Kasai Janko, de 23 años, transcurrió en Siguayo, una pequeña comunidad de Chuquisaca ubicada a dos kilómetros del municipio de Yotala. Es la quinta de ocho hermanos y en enero del próximo año se recibirá con orgullo como médica cirujana, convirtiéndose en la primera mujer de pollera que logra alcanzar este título profesional.

A pesar de la pobreza de su familia, Nancy soñaba con ser médica desde sus 12 años. Para hacer realidad este sueño se esmeraba en ser buena alumna en la materia de Ciencias Naturales en el colegio Doroteo Hernández. Titularse como bachiller le costó muchos esfuerzos a esta joven, pues para llegar a su unidad educativa, ella debía caminar cada día durante media hora. Luego ingresó a la universidad y con dedicación demostró que los sueños se pueden hacer realidad. Actualmente, es motivo de orgullo de su familia y de su comunidad.



--------------------------------------------------------------------------------------



Revolución Jigote

Movimiento ciudadano

Área: Santa Cruz



Educa a los ciudadanos

Esta joven organización, al mando de José Antonio Prado, ha realizado varias actividades para cuidar y mejorar el medioambiente cruceño, y para crear conciencia ciudadana. A través del programa Operación Pejerrey ha plantado 800 arbolitos en diferentes barrios con ayuda de vecinos y estudiantes. Además, ha visitado escuelas para capacitar a niños sobre la importancia de cuidar el medioambiente y de arborizar sus zonas. Otra iniciativa fue Tu vereda, pariente, cuyo fin es incentivar a los vecinos a que despejen sus aceras para que el peatón pueda caminar con tranquilidad. Asimismo, con miras a crear un vivero, se recolectaron 5.000 bolsitas de leche, que sirvieron para plantar arbolitos, los cuales en 2015 irán a embellecer la urbe. Finalmente, en conjunto con la empresa 3M, se lanzó la campaña Funquipauer, que busca recuperar la gentileza del cruceño a través de las frases: por favor, gracias, perdón, te ayudo, etc.



--------------------------------------------------------------------------------------



Marcelo Claure

Empresario



Área: economía

Líder en negocio de celulares

Este empresario boliviano, que está casado y tiene cuatro hijos, se convirtió en uno de los principales ejecutivos del mundo en la industria inalámbrica después de fundar Brightstar Corp y convertirla en el emporio distribuidor inalámbrico especializado número uno del mundo.

Es considerado una de las 50 personas más influyentes en Estados Unidos en el sector de las telecomunicaciones, pues en la presente gestión logró que la empresa japonesa Soft- Bank pagara $us 1.300 millones por el 57% de Brightstar.

En agosto de este año, producto de su talento e innovación, fue nombrado presidente y director ejecutivo (CEO) de la proveedora de la tecnología inalámbrica Sprint, que es el tercer operador de teléfonos celulares en Estados Unidos y que cuenta con al menos 38.000 trabaja-dores.

Hasta el año pasado, el patrimonio de Marcelo Claure superaba los $us 2.000 millones.



--------------------------------------------------------------------------------------



José Mujica

Presidente de Uruguay



Área: Mundo



El presidente más humilde

Pepe Mujica ha sorprendido al mundo por su forma de hacer política, estableció un nuevo estilo en América Latina, donde la austeridad, solidaridad y apertura han sido esenciales.

El exmiembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros entregará la banda presidencial en marzo de 2015 con más del 62% de popularidad entre los uruguayos luego de gobernar su país durante cinco años.

La gestión y la trayectoria de este mandatario han sido notables a través de amplios programas sociales, el fortalecimiento democrático, la legalización de la marihuana, la recepción de refugiados sirios y de presos de la cárcel de Guantánamo. Demostró que no es un populista de boca y que pregona con el ejemplo. Se lo ha visto viajando en clase económica, o apareciendo en grandes reuniones en sandalias, o manejando una peta destartalada. Dice lo que piensa sin pelos en la lengua y la gente valora su franqueza.



--------------------------------------------------------------------------------------



Ana-María Vera

Pianista boliviana



Área: cultura



Artista favorita del reino unido

La pianista boliviana creó la Fundación Bolivia Clásica (con sedes en Londres y en La Paz), que, desde 2011, capacita y desarrolla el talento musical de niños y jóvenes, brindándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de la música. Esta fundación también invita a músicos de todo el mundo para formar a menores de edad y a maestros locales.



En agosto de este año, gestionó el retorno al país del afamado violinista y compositor Jaime Laredo, otro gran maestro boliviano de la música clásica, para ofrecer una serie de conciertos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ella acompañó con el piano a Laredo y a la esposa de este, la chelista Sharon Robinson.



Del mismo modo, este año Ana-María fue elegida Artista de Música Clásica Favorita del Reino Unido en los Latin UK Awards, donde se presentaron más de 400 candidaturas compitiendo por 13 premios de música.

--------------------------------------------------------------------------------------



Eduardo ‘Happy’ Peredo

Automovilista

Área: Deportes



Ganó tres campeonatos

2014 fue el mejor año para este cruceño amante de la velocidad, desde que está en el automovilismo. En la presente gestión ganó los tres campeonatos en los que participó: la categoría R2B del Campeonato Sudamericano de Rally (Codasur), la N-3 Codasur del Campeonato Nacional de Rally y la N-3 Codasur del Campeonato Departamental de Rally. Además se convirtió en el competidor que más torneos ha ganado en la historia del automovilismo nacional al acumular seis coronas de temporadas, una más que el piloto paceño Armin Franulic.

Happy Peredo lleva más de 11 años compitiendo y en cada carrera siempre ha demostrado que puede más.

Desde 2003 hasta la fecha ha conseguido siete coronas departamentales en diferentes categorías y seis títulos nacionales. Ha utilizado nueve coches de carrera.

No descarta correr el Dakar en un futuro cercano.

--------------------------------------------------------------------------------------



Elba Rodríguez



Enfermera/chef

Área: Sociales-Escenas



Promueve la comida boliviana

Nacida en Argentina, pero de padres bolivianos, esta estudiante de Enfermería ganó el concurso Mastercheff de un importante canal televisivo argentino, donde se destacó por los deliciosos manjares que preparó a base de platos típicos bolivianos que su madre, oriunda de Tiquipaya (Cochabamba), le enseñó.

Entre 5.000 participantes, muchos profesionales de la alta cocina, Elba supo eludir los problemas y se destacó con el sabor de la cocina boliviana. Su sopa de maní cosechó elogios del jurado, integrado por tres prestigiosos profesionales de la cocina. Admite que gracias a su madre no solo sabe cocinar platos internacionales, sino también recetas bolivianas, como picante de pollo, ají de lengua, chicharrón, lagua, chanca de pollo y otras delicias.

Ella no conocía el país, el programa le concedió ese sueño y, además, ya publicó su primer libro de cocina, que es un éxito en Argentina.

--------------------------------------------------------------------------------------

Frank Freudenthal



Médico cardiólogo

Área: Revista Extra-Ciencia y Vida



Su invento cruzó fronteras

Ha desarrollado dispositivos de níquel y titanio de bajo costo que se implantan para corregir cardiopatías congénitas en niños. Este trabajo, que empezó a desarrollar desde hace 25 años, está siendo exportado a diferentes países del mundo.

En agosto pasado su invento ganó el concurso Innovadores de América, premio al que se presentaron 840 postulantes de 20 países.

Actualmente, gracias a estos dispositivos, cientos de pequeños han logrado tener una mejor calidad de vida gracias a estos dispositivos, que pueden implantarse y reposicionarse cuantas veces sea necesario. Para colocar se requiere de cirugías de mínima invasión.

Pero la labor de este especialista paceño no concluye ahí. También ha creado la Fundación Cardioinfantil, que funciona en la ciudad de La Paz brindando ayuda a niños de escasos recursos económicos que sufren alguna cardiopatía.



--------------------------------------------------------------------------------------



Hogar de Dios



Antonio Ceccato y marisa galiazzo

Área: PROVINCIAS



Ayudan a niños con parálisis

Antonio Ceccato y Marisa Galiazzo no son bolivianos, pero han echado raíces en esta tierra, que consideran su hogar. Como fundadores del Hogar de Dios, en 1986, este año han construido una piscina para el servicio de hidroterapia, que ayudará en la rehabilitación a los 43 niños con parálisis cerebral que están cobijados en este albergue.



El Hogar de Dios funciona en el municipio de Saavedra y alberga desde recién nacidos hasta personas de 20 años con parálisis cerebral. Para costear sus gastos, desde este año preparan yogur y diferentes tipos de quesos para la venta.



Los misioneros se encargan de criar ganado lechero e incluso sembrar maíz y sorgo para alimentar al ganado, además de administrar el hogar.

El Hogar de Dios emplea a unas 30 mujeres en tres turnos, pues las personas albergadas precisan una atención constante las 24 horas del día.