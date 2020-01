Indagan a dos funcionarios municipales por extorsión

La clausura del restaurante-bar El Antojito, situado en el cuarto anillo, barrio Cañada El Carmen, destapó un caso de supuesta extorsión de dos funcionarios municipales, pues la propietaria asegura que le han pedido Bs 16.000 para hacer unos trámites que nunca existieron. Los sindicados serán investigados por la Dirección de Transparencia de la Alcaldía para ver su grado de culpabilidad.



Verónica Mayta Choque, propietaria del local clausurado el 27 de enero, asegura que tiene todos los permisos de funcionamiento que pide la comuna, aunque indica que fue víctima de J.L.G., funcionario de la Secretaría Jurídica y Control, que le pidió dinero para poner los papeles en orden para que no tenga más problemas.



“Cada fin de semana me sonsacaba entre Bs 4.000 y 5.000, pero nunca me dio los papeles. El acabose fue la clausura definitiva de mi local la semana pasada, ahí yo pedí que me devuelvan el dinero, pero solo me dieron Bs 3.000, que lo hizo M.A.B.B., asesor del concejal Rommel Pórcel”, denunció la afectada.



Sin embargo, el concejal aludido dijo que no hay acto de corrupción que involucre a su persona.



“Primero deben investigar las denuncias hechas por las secretarías Jurídica y de Medioambiente que han sentado desde octubre del año pasado contra este boliche; luego me defenderé de las acusaciones de Mayta”, aseguró.



Por su parte, el secretario jurídico, José Negrete, indicó que no apañará a funcionarios corruptos, por ello de inmediato enviará los antecedentes y otros documentos para que sea investigado por Transparencia.

Investigación

Al conocer esta denuncia, la presidenta del organismo deliberante, Angélica Sosa, reveló que ha pedido al alcalde Percy Fernández que destituya a los funcionarios involucrados y que se aplique la Ley Safco. “El 30 de diciembre de 2016 hemos aprobado una ley de transparencia donde pretendemos tener cero corrupción”, anotó.



Jesús Cahuana ha requerido al alcalde que elabore un informe del caso, pues deben erradicar esta práctica, que es similar al decomiso de placas que acabó en corrupción de funcionarios.



El problema de clausura del local develó una pugna entre dos directivas de vecinos del barrio Cañada El Carmen, una está comandada por Yolanda Paz, que apoya a Mayta; y la otra por Elvira Calzadilla, que hace una semana sacó una publicación apoyando a la Alcaldía por la clausura del local