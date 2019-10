La Iglesia propone elevar y mejorar el pedestal del Cristo

Elevar el monumento al Cristo, poniéndole en un nuevo pedestal o mejorar el actual para la misa que celebrará el papa Francisco durante su visita a la capital cruceña. Esta es una de las propuestas que hará la Iglesia católica con miras a la visita del sumo pontífice a Santa Cruz sobre el lugar donde se celebrará la eucaristía y que será a los pies de este monumento.



Esto descarta, al menos por el momento, la idea de celebrar la misa en el cambódromo o en el aeropuerto Viru Viru.

Erwin Bazán, responsable de comunicación del Arzobispado de Santa Cruz, no confirmó ni negó esta información que, según se conoce, se está discutiendo dentro de la comisión que organiza la visita del santo padre. La idea aún debe discutirse con el gobierno municipal.



Bazán reiteró que la Iglesia católica oficializará su propuesta después de que se reúna con los representantes del ejecutivo municipal. “Seguramente la Alcaldía deberá convocar a la Iglesia para que emita su criterio u opinión, su conformidad o pueda hacer sugerencias”, expresó el vocero, agregando que la razón de que el monumento al Cristo esté ahí y no sea movido, es religiosa, pues a lo largo de los años se ha convertido en “un ícono de la fe del pueblo católico de Santa Cruz”.



Sobre el tema, el secretario de Parques y Jardines y Equipamiento Social de la Alcaldía, Roberto Áñez, manifestó que esta propuesta hay que analizarla y discutirla con la Iglesia. Agregó que aún no se ha definido una reunión con la comisión organizadora.



Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Zapata, dijo que hasta la fecha no ha llegado ninguna comunicación oficial sobre la llegada del papa, pero dijo que ese tema lo verán las nuevas autoridades electas, que asumirán funciones en mayo.



Altar con diseño Jesuita

Otra de las propuesta que también se ha analizado en la comisión es diseñar un altar con motivos jesuitas, tomando en cuenta que el papa Francisco pertenece a la orden Jesuita