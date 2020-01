'Marcha por la vida' toma La Paz contra la despenalización

Una multitudinaria manifestación de personas tomó las calles de La Paz, en la denominada 'marcha por la vida', que rechazo a la despenalización del aborto. Las personas ocuparon la plaza Mayor de San Francisco y protagonizaron un mítin.

Integrantes de instituciones de las iglesias católica, evangélica, cristiana y algunos estudiantes de universidades e integrantes del Colegio Médico de La Paz, protestaron contra el artículo artículo 154 del proyecto de ley del nuevo Código Penal, que amplía las causas para la interrupción del embarazo.

La movilización, que recorrió la avenida Arce y El Prado de la sede de Gobierno, recibió el rechazo de personas que respaldan la normativa, que fue aprobada hace días por la comisión de Constitución de Diputados.

Con pancartas, payasos, biombos, tambores y representando los nueve meses de embarazo, las cientos de personas continuaron su caminata hasta llegar frente a un escenario en el que comenzaron a intervenir los representantes de la marcha.

En la víspera, la presidenta de la instancia legislativa que analiza el proyecto, Susana Rivero, descartó modificaciones al texto, sin embargo, desde las diferentes ingleses del país anticiparon nuevas marchas en "defensa de la vida".

"No vamos a movernos ni un milímetro. No vamos a negociar los derechos de las mujeres con mentiras y con infamias. Esta comisión no va a mover ni un milímetro de lo que aprobó", aseveró la diputada del MAS.