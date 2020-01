Un herido de bala en la avenida Alameda Junín

Un hombre resultó herido de bala en la alameda Junín, entre el primer y segundo anillo. Un testigo comenta que en lugar había un ciudadano que aparentemente hacía trabajo de jardinería y cuando llegaron otras dos personas de acento extranjero inmediatamente disparó, pero hubo cruce de balas.



El afectado acudió a un laboratorio de análisis clínico en busca de auxilio, pero allí le informaron que no prestaban estos servicios por lo que se trasladó a la clínica Incor.



El diagnóstico del estado de salud de la persona herida es reservado porque los médicos no han dado un informe al respecto; sin embargo, se sabe que fue sometido a una cirugía pero todavía no le han podido extraer el proyectil.



El hecho todavía está confuso y la Policía comenzó las investigaciones.