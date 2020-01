Comisión visitó lugar de la detención y asegura que se violó soberanía

El Gobierno de Bolivia ratificó este martes que carabineros de Chile ingresaron de manera ilegal a territorio nacional para detener a dos militares y siete funcionarios aduaneros que cumplían tareas de lucha contra el contrabando.

El comandante del Regimiento 22 de Infantería, Carlos Valverde, dijo que "los carabineros chilenos rebasaron por lo menos 50 metros de la línea fronteriza para detener a los compatriotas bolivianos".

Habitantes del lugar relataron que los carabineros ingresaron a territorio boliviano en una camioneta 4x4, impidiendo la detención de un camión chileno cargado con mercadería de contrabando.

El Ministerio de Comunicación difundió imágenes de las tareas que realizó una comisión del Instituto Geográfico Militar comprobando que el lugar de las detenciones está del lado boliviano. En el viaje también estuvieron trabajadores de la prensa.

"Periodistas bolivianos verificaron en el lugar de los hechos el avasallamiento de carabineros de #Chile a territorio boliviano", tuiteó el Ministerio de Comunicación. (Ver fotos arriba de la nota).

El Gobierno de Chile acusa a los nueve ciudadanos bolivianos de estar cometiendo crímenes en su territorio. Este miércoles se celebrará una nueva audiencia en la que la Fiscalía de Tarapacá debe presentar pruebas para formalizar la acusación en contra de los los detenidos.

Muestran video

La ministra de Comunicación, Gisela López, mostró este martes un video en el que se ve a unos pobladores recuperando uno de los camiones que estaba siendo incautado por los aduaneros. En la grabación se escucha a estas personas jactarse de haber recuperado el vehículo y en un momento se hacen llamar "chuteros" (término con el que se conoce a los contrabandistas de autos indocumentados).

"Este video es un documento que ha sido procesado y producido por los propios protagonistas y nos ha mostrado un hecho evidente, nos está mostrando el suceso y la realidad del contrabando y esa es la realidad donde se encontraban nuestros nueve compatriotas", señaló.



Ante ese hecho, López dijo que "el gobierno chileno definitivamente está protegiendo al contrabando".



"Qué hacían nueve camiones llenos de mercadería en la frontera con Bolivia, donde no hay un puesto de aduanas, donde no hay control de tránsito. Estaban llevando la mercadería a una feria inmensa, de esas que no se realizan en las fronteras del país, o estaban llevando alimento para las ovejas que pastan en el lugar", cuestionó.