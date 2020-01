Motociclista rusa llora y pide ayuda en el Dakar 2017

Durante el rally Dakar 2017 hubo varios episodios con diferentes protagonistas como la adrenalina, la aventura, la velocidad, el riesgo, entre otros. Pero esta vez lo que primo fue la solidaridad.

La escena que ha conmovido a más de un oen las redes sociales, tiene como protagonistas a una competidora rusa. Se trata de Anastasía Nifótova, quien en mitad de la competencia se cayó con su moto.

Para levantarse, debido a lo pesada de la motocicleta y las complicadas condiciones, no le quedó de otra que romper en llanto y pedir ayuda. Grito hacía el que estaba haciendo el video e incluso a todo el que pasaba, nadie la quería ayudar.

A toda velocidad, pasaban sus contrincantes de la carrera sin socorrerla. Sin embargo, no todo estuvo perdido, ya que llegó de repente el deportista Gregory Morat, de Francia, quien se detiene y decide ayudar a Nifótova.

"Otros motociclistas participaron en el 'rally' y creo que se dijeron a sí mismos: 'Si tuviera el mismo problema, no me ayudarían, y yo tampoco voy a ayudar a los demás'. Creo que no es normal porque Anastasía estaba en una mala situación, en malas condiciones, necesitaba ayuda", aseguró Morat ante varios medios de comunicación.