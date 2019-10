Admiten imposibilidad de controlar embarcaciones

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, admitió que Bolivia no tiene la posibilidad de controlar a los navíos que circulan en el mundo con bandera nacional. Hoy un buque fue detenido con 13 toneladas de droga en costas de Turquía.



"Hay una justificación de fondo, no tenemos la posibilidad material de hacer un control "in situ" porque nosotros no tenemos puertos marítimos, tenemos dificultades incluso para certificar, es muy costoso", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



Aseguró que este segundo escándalo, tras el hallazgo de un barco con armas en Libia, también con emblema patrio, tendrá consecuencias inmediatas y anticipó que por parte del Gobierno se analizará la forma en la que endurecer los requisitos para dar autorizaciones a barcos.



"Va a tener una consecuencia inmediata, que es la baja del número de buques registrados, es posible, pero vamos a dar más énfasis al registro del transporte fluvial, lacustre, que sí tenemos competencia. Nos quedaremos con los barcos que cumplan con el criterio del nuevo protocolo que queremos establecer", agregó.



El Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB) es el que autoriza a las embarcaciones el uso de la bandera nacional, cumpliendo los rangos de organismos intencionales. "Que le den otro uso (a los buques) ya es otra historia", aseveró Ferreira.



Las Fuerzas Armadas de Turquía detuvieron hoy a diez personas y decomisado trece toneladas de droga en un buque de bandera boliviana que navegaba por aguas internacionales ante las costas de Libia, según la agencia turca Anadolu.