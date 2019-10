88% de los colegiales ve violencia contra las niñas

Un 88% de jóvenes encuestados en colegios admitió que las alumnas adolescentes sufren violencia física, psicológica y sexual de manera frecuente, según los resultados de un estudio nacional realizada por el Ministerio de Educación.



Con ese estudio, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) ha desarrollado una campaña destinada a que las adolescentes que viven noviazgos aprendan a respetarse, defenderse y aumentar su autoestima.



Las conductas violentas que se presentan en los noviazgos son los empujones, los tirones de cabello, sopapos, burlas e insultos. También sufren amenazas, acusaciones, descalificaciones y celos excesivos. En estos casos, al no haber agresión física, la detección de una relación violenta se torna más complicada.



En muchos casos, las jóvenes interpretan estas conductas como muestras de cariño de sus enamorados, según el estudio.



Campaña en 12 municipios



A través de afiches artísticos se anima a las adolescentes y jóvenes a fortalecer su autoestima como condición imprescindible para evitar la violencia de sus parejas.



Los mensajes contienen frases como "yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas"; "te amaré, te desearé y te querré pero jamás te perteneceré"; "si te controla, te humilla, te insulta, te pega, te grita, no lo permitas, el amor no lastima". Desde la institución consideran que el arte es una herramienta eficaz para sensibilizar contra la violencia.



La campaña se coordina con 12 gobiernos municipales de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Pando. Cada gobierno municipal distribuye los afiches en los colegios de su jurisdicción, donde además se realizan talleres de sensibilización sobre la temática en coordinación con maestros y los consejos municipales de la juventud.



Según Unfpa, cada una de las 30 ilustraciones ha sido compartida en Facebook más de 40.000 veces. Estiman que más de 200.000 perfiles de la red social han visto estos mensajes.



Bolivia es uno de los países con mayores índices de violencia contra la mujer, que se traduce en agresiones físicas, amenazas, violencia psicológica, chantajes económicos y emocionales y hasta la muerte. Unas 100 mujeres mueren cada año debido a la violencia ejercida por sus parejas, en un delito conocido como "feminicidio".



Unfpa es una agencia del Sistema de Naciones Unidas que trabaja por los derechos de adolescentes y jóvenes en Bolivia.



Estos son algunos de los afiches:,

Campaña de la ONU en favor de la mujer Campaña de la ONU en favor de la mujer Campaña de la ONU en favor de la mujer