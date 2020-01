El impresionante cambio de la madre de Honey Boo Boo

Mamá June ¿eres tú? ¡Impresionante! La polémica madre de Honey Boo Boo apareció cambiadísima en el nuevo video promocional del capítulo From not to hot, de su reality show. Tras someterse a una cirugía de bypass gástrico hace casi dos años y recientemente a la extracción de piel y grasa sobrantes, la mujer, de 37 años es otra persona, saludable y con una bonita figura.

"Me hace feliz mostrar que me convertí en la persona que quería ser físicamente, pero mi interior no cambió. Mi primer impulso fue bajar de peso para hacer sentir celoso a mi ex", dijo.

June Shannon aún no reveló cuánto peso perdió, pero los medios especulan que es más de dos tercios de los 200 kilos que tenía hace un par de años.