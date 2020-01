Encuesta señala que el No volvería a ganar en consulta

En la única ciudad en la que se observa un cambio de tendencia es en El Alto, donde ganaría el No con un 52,2% frente al 40,5% por el Sí y 5,5% de personas que no respondieron. En febrero El Alto fue la única ciudad principal del país en la que ganó el Sí, con el 58,10%, contra el No, que consiguió el 41,90% de los sufragios.



La encuesta, realizada por la empresa Captura Consulting y encargada por la revista Poder y Placer, señala que el promedio de esas cuatro ciudades daría un resultado a favor del No de 58,1%, frente al Sí, con 36,8% y 5,1% que no respondió, muy similar al oficial de febrero. El resultado del referéndum fue, en promedio de esas cuatro ciudades, de 56,06% por el No y 43,93% por el Sí.



En La Paz, por el contrario, se registra una baja del No. El estudio estableció que en la Sede de Gobierno el No ganaría con 53,5% (58% en febrero), frente al 40,5% por el Sí (41,92) en las urnas y 6% de indecisos.



El sondeo fue realizado entre el 27 y el 30 de mayo pasados, consultó a 900 personas en total y tiene, dijo Captura Consulting, un 95% de confianza y un margen de error de 3,3%.



La pregunta planteada fue: "Si hubiera un nuevo referéndum para permitir que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera puedan postularse a la reelección, ¿Ud votaría para que Sí puedan volver a postularse o para que No puedan volver a postularse?".



La encuesta señaló que en Santa Cruz el voto No alcanzaría al 62,3% (obtuvo 66,20% en febrero), frente al 34% del Sí (33,8% en el resultado oficial) y 3,7% que no respondió; en Cochabamba la negativa a la reelección sería de 62% (logró 58,09% en los comicios), frente al 31,5% para el Sí (41,91% en febrero) y 6% de indecisos.