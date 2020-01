Adolescente con influenza tiene 'muerte cerebral'

La adolescente, de 14 años, que dio positivo a la influenza A H3N2 y que estaba internada en la clínica Maurer. Anoche le diagnosticaron muerte cerebral, "hoy (jueves) sigue intubada", confirmó Joaquín Monasterio, responsable del Sedes, en Santa Cruz a EL DEBER.



Ante este caso y el aumento de los afectados por influenza, las autoridades sanitarias llamaron a la población a reforzar las medidas de prevención contra la enfermedad, que el año pasado se cobró la vida de 25 personas.

El responsable de Programa de Influenza del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Boris Chang, informó de que hasta ayer había dos casos graves con pruebas positivas a la influenza, una de ellas era la adolescente, de 14 años, y la otra es una persona de 80 años que tiene enfermedades de base.



Con respecto al caso de la menor, Chang comunicó que ella fue asistida en primera instancia en un hospital público, y el pasado 30 de marzo ingresó a la clínica Maurer ya en estado grave. Los exámenes de laboratorio del Cenetrop confirmaron que tenía el virus A H3N2.



Chang precisó que se solicitó una auditoría médica para conocer las causas que provocaron las complicaciones y agravaron el estado de salud de la muchacha fallecida.

Repunte de casos



Las autoridades de salud informaron que en las últimas dos semanas ha habido un repunte de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), entre ellas la influenza, principalmente del tipo A H3N2, producto de las lluvias y de los cambios de temperatura que favorecen su propagación.



De acuerdo con los datos estadísticos que maneja el Sedes, en lo que va de este año se han registrado 108 casos de influenza en todo el departamento, de los cuales 97 son del tipo A H3N2 y 11 de la B. La mayoría de ellos están en la ciudad.



(Familiar de la joven habla de muerte cerebral) (Familiar de la joven habla de muerte cerebral)



La A H3N2 circula más



A diferencia del año pasado, cuando la gripe A H1N1 tuvo mayor circulación, esta vez es la A H3N2 la que más está afectando a la población cruceña, con más del 90% del total de casos. En lo que va de la gestión no se han presentado casos de A H1N1, mientras que en el mismo periodo de la gestión 2016 ya había 43.



Llaman a la prevención

Por el momento no hay vacunas contra la influenza en el departamento ni en el resto el país, por lo que las autoridades sanitarias insisten en que se deben aplicar las medidas preventivas para evitar que los virus se propaguen.



En ese sentido, llaman a seguir con el procedimiento del lavado o desinfección de manos y a no enviar a las personas enfermas a clases o a las fuentes de trabajo.



También recomiendan a los centros educativos detectar a los niños con síntomas del mal para que reciban la asistencia necesaria, se queden en casa y se corte la transmisión.



Sobre la vacunas, Chang informó de que a escala mundial ha habido un desfase en el aprovisionamiento por un problema ligado con el fabricante, pero se espera que las dosis lleguen al país a finales de abril para que en mayo se inicie la inmunización a los grupos de riesgo