Google desbanca a Apple como la marca más poderosa del mundo

Google desbancó a Apple como la marca más valiosa y poderosa del mundo este año,según reveló el ranking Brand Finance Index 2017, del cual se hizo eco Forbes México. El valor de la firma de productos y servicios de internet fue tasado en $us 109.470 millones.

El valor de Google aumentó $us 21.297 millones en solo un año; en contraste, Apple perdió más de $us 38.777 millones de su valía en una gestión, según la lista publicada.

Por su parte, Amazon continuó siendo la tercera marca más importante del mundo teniendo un valor de $us 106.396 millones. En un año, la empresa ganó $us 36.754 millones. En cuarto puesto se ubicó AT&T con un valor de $us 87.016 millones.

Completa la lista de las cinco primeras del Brand Finance Index otra firma estadounidense, Microsoft, que tiene un valor de marca de $us 76.265 millones.

El análisis realizado por Brand Finance revela que las cinco marcas de empresas en el mundo son de Estados Unidos, las cuales en su conjunto valen $us 486.288 millones.

En sexto lugar se ubica la surcoreana Samsung Group con un valor de marca de $us 66.219 millones, en el séptimo se ubica la estadounidense Verizon con $us 65.875 millones, en octavo puesto está Walmart con un valor de $us 62.211 millones.

En noveno está Facebook con $us 61.998 millones.La empresa china ICBC está en el décimo lugar con $us 47.832 millones.