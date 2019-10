Argentina: Macri resiste a Scioli y habrá balotaje

Saltó la sorpresa en Argentina. Los 32 millones de habitantes convocados a las urnas deberán decidir al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner en segunda vuelta, pero lo que no se esperaba es que se llegara a este escenario con casi un empate técnico entre el opositor Mauricio Macri y el oficialista Daniel Scioli.



Los resultados oficiales se hicieron esperar más de 5 horas desde el cierre de los colegios electorales y poco a poco se fue confirmando lo que las encuestas no atinaron a predecir. Mauricio Macri, de Cambiemos, disputó la victoria a Daniel Scioli, del Frente para la Victoria. Al 81% del escrutinio, el kirchnerista Scioli lideraba el conteo con el 35,5% de los vots y Macri sumaba el 35,4%. Una diferencia de apenas 20.000 votos. Sergio Massa, en tercer lugar con un apoyo del 21,1%, quedaría fuera de la segunda vuelta.



La sorpresa se mantiene en las elecciones regionales. La provincia de Buenos Aires, de la que era gobernador Scioli, pasaría también a manos opositoras. Con el 55% de las mesas escrutadas, María Eugenia Vidal se quedaba con el 39,82% de los votos y Aníbal Fernández, con el 34,67%.



El responsable de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, excusó la demora de datos oficiales por la incertidumbre del resultado y aseguró que no se quiso avanzar el conteo hasta que no hubiera una proyección sólida.



La ventaja inicial de Macri, que llegó a ser de casi dos puntos, se fue diluyendo conforme entraron los votos de provincias como Santa Cruz, feudo del kirchnerismo. Pero enseguida quedó claro que habría balotaje con casi un empate técnico. La participación electoral fue del 80%.



La legislatura argentina señala que para ganar en primera vuelta se debe lograr el 45% más uno de los votos o el 40%, pero con una diferencia mayor al 10% con el segundo puesto. Por lo tanto ya es seguro que habrá balotaje por primera vez en unas elecciones presidenciales en Argentina.



El portavoz de Scioli, Alberto Pérez se limitó a decir que el triunfo del oficialista era “contundente" antes de conocerse los resultados. El mismo Scioli, sin hablar de segunda vuelta, hizo un discurso electoralista como si siguiera en campaña, pero nadie insinuó la posibilidad de una derrota oficialista.



Los discursos



Al promediar las 10 de la noche (9.00 en Bolivia) Scioli se presentó ante sus seguidores y les prometió que su prioridad serán "los humildes y los trabajadores".



En un discurso marcado por las alusiones a Perón, las Abuelas de Mayo, el papa Francisco y a su predecesora, Cristina Fernández el oficialista pidió a los "indecisos" que se unan en torno a una agenda de "la nueva Argentina".



Por su parte, Mauricio Macri, pasadas las 11 de la noche (10 de Bolivia) se mostró convencido de que la jornada electoral "cambió la política" de ese país y prometió luchar por lograr "pobreza cero". También agradeció a las mujeres, a quienes calificó como "el sostén del país".



Finalizó pidiendo la inclusión de los que piensan diferente y dijo que ese es "el verdadero desafío".



La despedida de Cristina



Estas elecciones cierran un periodo kirchnerista de más de 10 años que se inició cuando el fallecido Néstor Kirchner asumió la presidencia (2003) de una Argentina debilitada económica y políticamente.



El 2007, su esposa, Cristina Fernandez se convirtió en la primera mujer elegida para asumir el mando de la nación. Fue reelecta en 2011 con el 54% de los votos y hoy, impedida por ley de presentarse a una tercera elección, apoya al candidato Daniel Scioli, actual gobernador de Buenos Aires.



Mira estas imágenes de la jornada electoral que vivió Argentina:,

