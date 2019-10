Pacto nacional pide que se despenalice el aborto

Bajo el lema "Despenaliza mi decisión", activistas e instituciones articuladas en el denominado Pacto Nacional por la despenalización del aborto, marcharán este miércoles en el centro de la capital cruceña para exigir a las autoridades desarrollar un debate público sobre la problemática del aborto y el derecho a decidir de las mujeres sobre este caso.



En Bolivia, según datos que maneja la institución, cada año se producen 40.000 interrupciones de embarazos de los cuales, cerca de 480 terminan con la muerte de aquellas mujeres que lo practican.



Desde el punto de vista de estas organizaciones, el aborto no es un problema penal si no que corresponde al campo del derecho a la salud debido al gran número de personas que pierden la vida cada año a causa de las interrupciones realizados en condiciones inseguras.



"Se debe acabar con la doble moral. La criminalización de esta práctica produce la muerte de mujeres, sobre todo de las que no tienen recursos económicos ya que no tienen asistencia médica segura", dijo Guadalupe Pérez, miembro del pacto por la despenalización.



Esta activista agregó que su institución no promueve el aborto como método de planificación familiar, sino que más bien lo que exigen son políticas claras de salud sexual y reproductiva que disminuyan los índices de muerte de las mujeres que toman la decisión de interrumpir el embarazo.