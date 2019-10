Sony anuncia el regreso del Walkman

Sony no quiere abandonar el mercado de los dispositivos portátiles de música y por ello relanzó el Walkman, el reproductor personal que reinó en la década de los 90. La nueva versión tendrá sonido de alta fidelidad, acceso a internet y llevará como sistema operativo Android.



El anuncio fue realizado este martes en la Consumer Electronics Show (CES) 2015, una de las ferias más importantes del mundo tecnológico que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos.



Según señala la cadena televisiva CNN, Sony promete que la música se podrá escuchar en superalta reproducción, eso significa que las canciones en este Walkman suenan más reales que en el típico CD, MP3 o archivo multimedia de streaming (música en línea).



“El nuevo ZX2 Walkman es un gran ejemplo de la calidad de nuestros productos de audio de alta resolución”, dijo Mike Fasulo, presidente de Sony Electronics.



La calidad antes que el precio



El Walkman ZX2 intentará hacer frente al iPod de Apple y a la amplia gama de reproductores de MP3 apostando por la calidad del producto más que por el precio, ya que costará 1.200 dólares.



El dispositivo además de soportar MP3 y AAC, acepta FLAC, el AIFF o el WAV, formatos de audio sin pérdida, para que los que tengan grandes colecciones en CD o vinilo puedan convertir sus canciones y transferirlas sin pérdida alguna de calidad.



Los formatos no comprimidos no serán problemas con sus 128 GB de capacidad, ampliables mediante tarjeta de memoria, y unos 128 kbps de velocidad que equivalen a unas 60 horas de música.



También incorpora los protocolos de conectividad Bluetooth, wifi y NFC para ofrecer más funciones como dispositivo multimedia.

Más de tres décadas en el mercado



El primer Walkman fue lanzado el 1 de julio de 1979. Se trataba de un reproductor portátil de casete que, si bien no fue el primero con esta tecnología, fue el primero en ser accesible al consumidor y en ofrecer comodidad a sus usuarios.



Para la era del CD llegó el Discman y luego la versión para mini CDs, pero la popularidad del dispositivo empezó a caer en 2001 cuando Apple lanzó el iPod y después la descarga digital de música empezó a popularizarse.