Peruana dice que pagó $us 30.000 al ‘Curaca blanco’

La periodista peruana Milagros Leiva reveló ayer que pagó $us 30.000 a Yuliano Arista, más conocido como el ‘Curaca Blanco’, para conseguir una entrevista exclusiva con el empresario peruano y ex asesor presidencial en ese país Martín Belaunde Lossio, que permaneció prófugo en Bolivia entre diciembre del año pasado y mayo de 2015.



“Ese es un peaje que pagué para entrar a la casa de Belaunde Lossio (en La Paz), donde él estaba bajo arresto domiciliario, que me lo pidió el Curaca, que fue una especie de peaje, que lo hice con fondos propios, con mi dinero”, señaló la periodista peruana.



Por su lado, Arista, que se encuentra detenido por el caso Belaunde, respondió vía Twitter que nunca cobró a la periodista, sino que ella le prestó dinero a Belaunde.



El supuesto pago salió a la luz después de que Leiva renunciara a América TV y Canal N de Perú, sugiriendo que hay un plan del Gobierno peruano para acallar a periodistas.

El peruano Martín Belaunde, que enfrenta cargos por corrupción en su país, intentó refugiarse en Bolivia, pero el Estado negó el pedido