Verifican qué salchichas están aptas para San Juan

Como la venta de salchichas y embutidos aumenta hoy, víspera de la festividad de San Juan, personal técnico de la Secretaría de Centros de Abastecimiento y Servicios desde muy temprano llegó hasta el mercado Mutualista, uno de los más concurridos de la ciudad, para verificar que la lista de marcas autorizadas se encuentren pegadas en los ingresos y que no se expenda productos vencidos.



En las acciones preventivas participan funcionarios entre ellos médicos veterinarios que revisan que los embutidos no tengan mal olor, buena contextura para así poder vender a la población, también están los supervisores de mercados que son los encargados de entregar comparendos como llamada de atención a los comerciantes que incumplan las normas, con multas establecidas desde Bs 500 a 3.000.



La directora de Abastecimiento y Mercados, Sonia Rueda, pidió a los clientes que si tienen alguna duda que se dirija al supervisor de cada mercado para denunciar y si el caso es peor pueden llamar a la línea gratuita 800-125050.



Se recomienda no consumir salchichas en mal estado para evitar intoxicación la cual deviene en diarrea y dolores estomacales. “Pedimos a la gente que vea la lista de chorizos y salchichas autorizadas para evitar cualquier complicación”, dijo Rueda.



Las marcas de embutidos autorizadas son 39.



Por otra parte, los controles para evitar la quema de fogatas comenzarán a las 19:00 y se prolongarán hasta las 5:00 del domingo, así lo informó Michelle Lawrence, secretaria de Medio Ambiente, que destacó el apoyo de la Policía que participará con 400 efectivos y con uno de sus helicópteros de vigilancia.



"Mediante el Decreto Edil 333/2016, que ordena realizar los operativos de San Juan en fecha 23, 24 y 25 de junio para evitar las fogatas en fiestas públicas y privadas, poniendo a disposición personal de Medio Ambiente como de otras secretarías, al igual que los vehículos municipales uniremos fuerzas con la Policía que nos ayudará desde el aire notificando las coordenadas a la línea verde, la 800-335000, de dónde encuentren una fogata", indicó Lawrence.



Cerca de 1.400 efectivos patrullarán los 15 distritos municipales de la ciudad, para evitar el encendido de fogatas, habrá mayor control en los distritos que más infringen la norma 048/2001, siendo estos el 6, 7,8 y 12. Las sanciones económicas oscilan entre los Bs. 500 para domicilios, para comercio 700 y 1.500 para instituciones, que deberán ser canceladas en oficinas del SER.