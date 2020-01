El gerente de la Ford no es un mecánico

Los médicos y los delincuenciales sindicatos de salud están furiosos. Están en pie de guerra. Gritan desaforados porque no es médico el nuevo gerente de la Caja Nacional de Salud. Sabe de gerencia, sabe de administración, pero no es médico. Están desesperados porque hay un cargo menos para los 50.000 médicos nacionales, pero más porque ya no podrán hacer lo que se les antoje con la Caja de los trabajadores.

¿Qué le parece? Por fin, ya no es médico. ¿Qué hace un médico manejando una empresa de tantos miles de empleados y con decenas de sucursales? ¿Qué hace un experto en el cuerpo humano organizando la empresa más complicada del país? ¿Acaso le toca al director de la Caja diagnosticar siquiera a un solo enfermo? ¿Que siempre la manejaron los médicos? Pues quizás por eso están las cajas como están. Fracasaron. Que fueron ellos los que la dirigieron hasta hoy solo demuestra que no saben, que no sirven, que urge buscar solución al desastre que hicieron de la Caja.

¿Es derecho adquirido? No está ni nunca estuvo la Caja Nacional en subasta. Los trabajadores pagan un servicio de salud para ellos y jamás han regalado, ni pueden regalar, su derecho a que el mejor administre su Caja. Los médicos se apropiaron del cargo, pero apropiarse de lo ajeno tiene nombre. Menos mal que tímidamente aparece el dueño. Es derecho de los trabajadores y es un derecho que no se somete a usucapión. Si los gobiernos anteriores lo manejaron irresponsablemente, si fueron débiles o corruptos, si cedieron a presiones, no quiere decir que tenga que continuar el absurdo ni el asalto. Este Gobierno tiene mil limitaciones, pero es innegable que en este punto acertó. Debiera aprovechar la tormenta para hacer mil cambios más, empezando por los sindicatos y sus criminales paros.

Y hablando del papel del Gobierno, la verdad es que no deben nombrar a nadie a dedo. No costaría más hacer con limpieza lo que han hecho. Es un logro recuperar el cargo, pero habría que completar el nombramiento con un concurso de méritos transparente. Debieron empezar por legislar la norma. Debieron especificar atribuciones, responsabilidades y capacidades requeridas. Con reglas claras, era el momento de invitar a toda la población para seleccionar al mejor. No lo han hecho, pero una cosa es que queden pasos por dar y otra muy distinta es que el asalto de los médicos les dé derechos sobre lo nuestro