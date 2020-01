El MAS recauda cada mes cerca a 65.000 bolivianos

Alrededor de 65.000 bolivianos mensuales recauda el Movimiento Al Socialismo (MAS) producto de los "aportes voluntarios" que sus militantes entregan cada mes. El 'instrumento político' supero las deudas que tenía por impuestos y con algunos medios de comunicación."En el estatuto dice que deben aportar todas las autoridades nacionales al instrumento político un 10 por ciento de sus salario, pero algunos no dan ni un 5 por ciento. Los legisladores titulares damos apenas 550 bolivianos y los suplentes 200", explicó a EL DEBER la responsable de la parte económica del MAS, Nélida Sifuentes.De acuerdo al informe que se conocerá en el congreso nacional que tendrá lugar en Montero, Santa Cruz, detalla que llegan con un ahorro de 150.000 bolivianos, tras superar una deuda de 300.000 mil bolivianos por concepto de impuestos a inmuebles y publicidad en algunos medios de comunicación."Hemos cancelado casi todas nuestras deudas, tenemos algunas pequeñas y estamos cancelando. Vamos a dejar todo transparente, todo en orden. Yo estoy consciente porque he administrado de buena forma", explicó la también senadora del oficialismo.Precisó que son cerca de dos millones de militantes inscritos en libros del MAS, aunque aún se realiza la depuración. El encuentro de los delegados de ese partido definirá la conformación de una directiva nacional."Aproximadamente si todos aportamos, se recauda entre 70 a 75 mil bolivianos, pero cuando no hay, alcanza a 20 o 30 mil, pero un aporte normal es de 65 o 70 mil. Se están poniendo al día los compañeros", agregó Sifuentes.