Boliviano muere en Chile tras volcarse su camión

Un conductor boliviano no identificado falleció al amanecer de este viernes cuando recorría la ruta CH 15, que une las localidades de Huara y Colchane, en la frontera de Chile con Bolivia. El hombre iba a bordo de un camión cargado de lozas.



Según Luis Martínez, el jefe de la Segunda Comisaría de Pozo Almonte, contactado por el portal chileno Soyiquique.cl, “el accidente ocurrió pasadas las 5:00 en el kilómetro 115 de la ruta internacional, cuando el conductor del camión que transportaba lozas perdió el control y volcó en plena carretera”.



El jefe policial señaló que pese a que personal de Carabineros, Sapu y Bomberos realizaron diversas maniobras el boliviano -de quien la Policía no divulgó su identidad- no pudo ser rescatado con vida y murió en el interior de la cabina del motorizado.



El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Legal hasta Iquique donde será sometido a una autopsia. A su vez, la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) realizará peritajes para establecer cómo ocurrió el fatal accidente, indica Soyiquique.cl.