Campesinos determinan el voto consigna por el Sí

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) definió aprobar un voto consigna para el Sí a la reelección del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, en el referendo del 21 de febrero.



"Voto consciente, voto consigna y voto para futuro, para futuro de nuestras generaciones, como ha dicho nuestro presidente interino, (José Alberto) "Gringo" Gonzales, porque es para que nuestras generaciones estén estables", explicó Rodolfo Machaca, dirigente del sector.



Agregó que "la siguiente semana nos vamos a convocar a nivel del Conalcam para ver cuándo va a ser el lanzamiento conjunto de la campaña, eso es el trabajo que comenzamos a diseñar ahora porque va a haber movilización en todo el país".



Y señaló que no existirán sanciones para los campesinos que apoyen el No a la reelección. "Ellos mismos van a ser conscientes de por qué no están apoyando a nuestro presidente. No existirá una sanción para los traidores, simple consciencia de haber hecho bien o de haber hecho mal", sostuvo.



Esta mañana el presidente en ejercicio, "Gringo Gonzales, promulgó la ley de convocatoria al referendo sobre la reelección, previsto para el segundo mes de la próxima gestión. Todo el proceso de discusión de las normas para el cometido duró cerca a un mes y medio.