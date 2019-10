Aconsejan a embarazadas no viajar a 14 países para evitar el zika

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades ( CDC), una agencia dedicada a la protección de la salud pública en EE.UU, incluyó en su advertencia de no viajar para las embarazadas a Brasil, Colombia, El Salvador, la Guayana Francesa, Martinica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela y Puerto Rico.



La agencia no incluyó en su lista a Ecuador, Guyana y la isla de San Martín, lugares que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sí tiene entre los sitios afectados por el virus. Ni tampoco a Bolivia, donde hasta ahora solo se han diagnosticado cuatro casos de zika.



"Esta alerta responde a las informaciones de casos de microcefalia y otros problemas de salud en bebés cuyas madres se infectaron del virus cuando estaban embarazadas", señaló la agencia en un comunicado.



El Ministerio de Salud de Brasil señaló que el mayor riesgo existe si la madre es picada por el mosquito transmisor en los primeros tres meses de embarazo.



En noviembre, el Ministerio de Salud de Brasil estableció la relación entre el incremento de casos de microcefalia en el noreste del país y la infección por zika, señalando además que el mayor riesgo estaba asociado con la infección en el primer trimestre de embarazo.



El CDC añadió en su comunicado: "Hasta que se sepa más sobre el virus, y por cautela, recomendamos precauciones especiales tanto para las embarazadas como para las mujeres que están intentando quedar embarazadas".



En caso de no poder posponer el viaje, se recomienda consultar con el médico los pasos a seguir para evitar las picaduras de mosquitos.



La infección por el virus zika tiene por causa la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, el mismo que transmite el dengue y la chikunguña, y puede generar fiebre leve, sarpullidos, conjuntivitis y dolores musculares.



Por el momento no existen ni vacunas para prevenir el contagio ni medicinas específicas para tratar la enfermedad, que en cuatro de cinco casos no presenta síntomas.



El Ministerio de Salud de Brasil dijo esta semana que el número de casos de microcefalia que investiga actualmente asciende a 3.530. Los casos fueron registrados desde el inicio de la investigación, el 22 de octubre, hasta el 9 de enero. El total registrado de bebés nacidos con microcefalia en 2014 en el país no llegó a 150.,

El mosquito Aedes aegypti es el principal vector que transmite el virus zika.