Opositores proponen eliminar contratación directa de empresas

La bancada legislativa de Unidad Demócrata en Santa Cruz propuso un proyecto de ley para limitar la contratación o adjudicación directa de empresas para la construcción de obras estratégicas del Estado.



El senador opositor Carlos Pablo Klinsky informó de que, a través de una minuta de comunicación, la bancada solicitó al Ejecutivo que el tramo ferroviario Montero-Bulo Bulo se adjudique mediante licitación pública abierta y no por contratación directa, como sucedió con la empresa china CAMC, que incumplió el acuerdo y fue sancionada con el pago de la boleta de garantía por más de $us 22 millones.



Por otra parte, destacó que su grupo parlamentario propone un proyecto de ley para eliminar las adjudicaciones directas en YPFB y en otras empresas estratégicas del sector público.



Por su lado, la diputada Eliane Capobianco afirmó que actualmente un 63% de las obras principales del país se realizan mediante contrataciones directas, “inversamente a lo que sucedía antes”, cuando se producía por licitación.



“Esperamos que el MAS no ponga obstáculos a este proyecto, que una vez aprobado derogaría todas las normas inferiores, como el decreto que habilita las adjudicaciones directas”, añadió Capobiano.

Sin embargo, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, declaró ayer por la noche a CNN en Español que el Gobierno introdujo un sistema de contratación más ágil y transparente para atender con prontitud las necesidades del pueblo